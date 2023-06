Android 14 Beta 3.1 kümmert sich um den Fingerabdrucksensor

Ein Fix für den Fingerabdruckscanner des Google Pixel 6

Die Firmware erscheint als Android 14 Beta 3.1 und ist eine relativ kleine Version, die den instabilen Fingerabdruckscanner behebt, von dem das Pixel 6, das Pixel 6 Pro und das Pixel 6a (Test) betroffen sind. Zuerst wurde berichtet, dass diese Pixel-Nutzer:innen einen fehlerhaften Sensor hätten, als sie erfolglos versuchten ihre Finger zu scannen, um das Gerät zu entsperren. Erschwerend kam hinzu, dass der Scanner in einigen Fällen rein gar nicht reagierte.

Der Bildschirm des Google Pixel 6a hat einen eingebauten Fingerabdruckscanner und bietet eine hervorragende Farbqualität und Helligkeit. / © nextpit

Google teilte mit, dass das Update mit den Pixel-Geräten kompatibel ist, die bereits am Android-14-Beta-Programm teilgenommen haben. Es wird ab heute per OTA-Update (Over the Air) ausgerollt. Die Verfügbarkeit für Geräte von Netzbetreibern kann zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen.

Das finale Android 14

Ausgehend von den bisherigen Veröffentlichungsplänen wird die nächste Beta voraussichtlich im Juli veröffentlicht. Die finale Version wird dann irgendwann im August oder September folgen. Das gilt allerdings nur für die Google-Pixel-Serie, während Hersteller wie Samsung und OnePlus einen anderen Zeitplan haben. Ihr könnt Euch aber in unserem Android-14-Tracker informieren, welche Smartphones das Upgrade erhalten werden.

Für Nichttester: Google hat gestern mit dem Rollout des Pixel Feature Drop für den Monat Juni begonnen. Das große Update ist mit dem Android 13 QPR3 (Quarterly Platform Release) verbunden und unterstützt alle Modelle vom Google Pixel 4a bis hin zum aktuellen Pixel-7-Duo und dem Google Pixel 7a. Es enthält außerdem verschiedene Funktionen wie einen Selfie-Timer für Selfies mit der Frontkamera, 3D-Hintergründe und die Möglichkeit, im Notfall Eure voreingestellten Nummern zu kontaktieren.

