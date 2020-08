Existenzbedrohung für Samsungs Note: Galaxy S21 soll neues Feature bekommen

Schenkt man dem Bericht der koreanischen Seite The Elec glauben, wird Samsung dem Galaxy S21 in der ersten Jahreshälfte 2021 einen Stylus spendieren. Der S Pen ist bislang das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Galaxy Note und sorgt damit bislang für die Abgrenzung zum Galaxy S. Diese klare Unterscheidung könnte damit im kommenden Jahr fallen und gleichzeitig auch das Aus für die bekannte Note-Reihe bedeuten.

Laut The Elec lautet der Codename für das Galaxy S21 „Unbound“. Wie beim S20 sollen auch im kommenden Jahr drei Modelle auf den Markt kommen. Diese tragen die internen Projektnamen M1, N2 und O3. Letzteres sei das Top-Modell, welches über den S Pen verfügen soll.

Der S Pen ist heutzutage das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Galaxy Note / © NextPit

Galaxy Note 21: Vorstellung derzeit noch unklar

Der Bericht geht weiter und sagt, dass Samsung noch keine definitive Entscheidung getroffen habe, ob man im zweiten Halbjahr 2021 ein Galaxy Note 21 vorstellen werde. Dessen Platz könnte ein Galaxy Z Fold 3 übernehmen, welches ebenfalls über einen S Pen verfügen soll.

Ausschlaggebend für den Verkaufsstart eines neuen Galaxy Note seien die erwarteten Verkaufszahlen des Z Fold 3. Vom Note verkauft Samsung rund 10 Millionen Einheiten von der Vorstellung im dritten Quartal eines Jahres bis zum jeweiligen Jahresende. Diese Zahlen konnte das Galaxy Fold bislang nicht erreichen.

Der Verkaufserfolg des Galaxy Z Fold 2 könnte damit ebenfalls über die Zukunft des Galaxy Note entscheiden. Samsung will erst Anfang September weitere Details zum neuen Foldable verraten.

Waren in den frühen Jahren des Galaxy Note und Galaxy S neben dem Stylus auch die schiere Größe der Smartphones ein grundlegender Unterschied, wurde dieser in den vergangenen Jahren immer geringer. So verfügen in diesem Jahr die Ultra-Modelle beider Reihen über ein Display mit einer Diagonale von 6,9 Zoll.

Das Artikelbild zeigt das Galaxy Note 20 Ultra.