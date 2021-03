Live-Event um 15 Uhr: Stellt Samsung heute Galaxy A52 und Galaxy A72 vor?

Voraussichtlich wird Samsung den Stream auf Englisch zeigen oder zumindest englischsprachige Untertitel einblenden. Die automatischen Untertitel auf YouTube sind derzeit nicht aktiviert. Wollt Ihr alles über die neuen Geräte erfahren, könnt Ihr NextPit aber auch auf Twitter, Facebook und unseren RSS-Feed abonnieren oder Ihr werdet Teil unserer Telegramgruppe. Wir fassen im Nachhinein alles Wissenswerte zu den neuen Geräten zusammen.

Das verspricht sich das Netz von A52 und A72

Natürlich haben wir auch im Vorfeld schon viel über die beiden potenziellen Mittelklasse-Stars berichtet! Dabei ist Euer Interesse am Galaxy A52 höher, sodass wir Euch die wichtigsten Infos noch einmal kurz zusammenfassen.

Galaxy A52

Im Galaxy A52 wird voraussichtlich ein 6,5 Zoll großes SuperAMOLED-Display stecken, das eine Auflösung von 2.400x1.080 Pixeln bietet. Ein aktueller Trend bei Smartphones ist zudem die Bereitstellung höherer Bildwiederholraten und hier könnte Samsung auf 90 Hertz oder sogar 120 Hertz setzen. Letzteres wurde in der Mittelklasse jüngst im Redmi Note 10 Pro eingeführt, wobei auch ein AMOLED-Display zum Einsatz kam.

Im irischen Samsung-Shop ist bereits ein Flip-Cover aufgetaucht, in dem das Galaxy A52 steckt. / © Samsung

Neben dem Akku wird sicher auch 5G im Galaxy A52 zum Einsatz kommen – ob Samsung hier eine zusätzliche Version bieten wird, ist aktuell noch unklar. Auf ersten Bildern war zudem eine Quad-Kamera zu erkennen, die wohl mit bis zu 64 Megapixeln auflösen wird. Ein Akku mit 4.500 mAh sowie eine IP67-Zertifizierung sollen das Gesamtpaket abrunden. Mehr Infos gibt es auf unserer Gerüchteseite zum Samsung Galaxy A52.

Galaxy A72

Beim Galaxy A72 könnte es sich um eine leicht größerer Alternative zum A52 handeln. Das Handy soll ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display bieten und mit einem Snapdragon 720G ausgestattet sein. Auch hier sind zwei Versionen, eine mit 4G und eine mit 5G, denkbar. Erste Bilder zeigen auch auf der Rückseite des A72 eine Quad-Kamera und mit 5.000 Milliamperestunden soll der Akku noch ein wenig größer sein, als im Galaxy A52. Auch hier erfahrt Ihr mehr auf unserer Gerüchteseite zum A72.

Der Leaker Roland Quandt hat bereits Renderbilder zum Galaxy A72 auftreiben können. / © Samsung / WinFuture

Beide Handys könnte Samsung zudem mit vier Jahren an Android-Updates ausstatten. Ein Vorteil, der laut Antoine in der Nachteil aber nur bedingt Vorteile bietet. Was genau die neuen "Awesome"-Modelle bieten, werden wir ab 15 Uhr erfahren. Teilt uns bis dahin gerne Eure Erwartungen in den Kommentaren mit und verratet uns, ob Ihr Euch eines der Handys kaufen werdet.