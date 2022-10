Sony LinkBuds S: In-Ear-Kopfhörer werden aus Wasserflaschen recycelt

Sony hat eine aktualisierte Version seiner LinkBuds-S-Ohrhörer auf den Markt gebracht, die im Mai vorgestellt wurden. Die LinkBuds S in der Farbe Earth Blue verfügen über eine marmorierte Oberfläche, in die recycelte Materialien eingearbeitet wurden, als auch eine Vielzahl an Audiofunktionen. Das Paar In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung kann bereits zum gleichen Preis wie die anderen Varianten vorbestellt werden.

Sony stellt die neuen LinkBuds S Earth Blue vor.

Es werden recycelte Wasserflaschen verarbeitet.

Sony verkauft die Eart-Blue-Variante für 169 Euro.