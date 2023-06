Asus Zenfone 10 kommt mit analoger Klinkenbuchse!

Obwohl Asus das Zenfone 10 am 29. Juni offiziell ankündigen wollte, scheint es so, als würden weitere Leaks nicht aufhören. Nach den Pressefotos , die am Wochenende veröffentlicht wurden, sind nun neue Renderbilder aufgetaucht, die das Vorhandensein der 3,5 mm großen Klinkenbuchse für analoges Audiomaterial zeigen, die einige Fans und Audiophile auch für ein kompaktes Android-Flaggschiff regelrecht erwarten.

In früheren Leaks und von Asus selbst veröffentlichtem Material wurde bestätigt, dass das Zenfone 10 den kompakten Formfaktor seines Vorgängers beibehalten wird. Gleichzeitig soll es aber auch einige Verbesserungen in Bezug auf das Äußere und Innere erhalten. Darunter dünnere Ränder, neue Farben und ein schnellerer Snapdragon 8 Gen 2 für das Device. Allerdings haben wir erst in dem jüngsten Bericht erfahren, dass Asus die beliebte analoge Audioschnittstelle einbauen wird.

Asus Zenfone 10 behält den 3,5-mm-Audioanschluss bei

Die neuen Fotos, die von dem bekannten deutschen Tippgeber Roland Quandt zur Verfügung gestellt wurden, bieten einige Überraschungen. Bei näherer Betrachtung zeigt eines der Bilder die Oberseite des Zenfone 10 mit einem Mikrofon und einem Kopfhöreranschluss. Die Position des Audioanschlusses ist fast identisch mit dem Asus Zenfone 9, das Ben für Euch getestet hat, und liegt in Bezug auf die Spezifikationen näher am Sony Xperia 1 V, einem weiteren Flaggschiff mit analogem Kopfhöreranschluss.

Das Rendering des Asus Zenfone 10 zeigt die Rückkehr des 3,5-mm-Audioanschlusses. / © WinFuture.de

Abgesehen von der Audiobuchse für einen Mikrofon-Eingang, sowie einem Stereo-Ausgang wird erwartet, dass das Asus Zenfone 10 mit einer 200-MP-Hauptkamera, einer Gimbal-Funktion der nächsten Generation, drahtlosem Laden und einem größeren Akku ausgestattet sein wird, was die Akkulaufzeit des Handys weiter verbessern dürfte. Außerdem wird es mit einem Android 13 Betriebssystem ausgestattet sein.

Im Feedback-Programm von Asus gab es bereits Hinweise darauf, dass das Zenfone 10 günstiger sein könnte als das Zenfone 9. Das Nachfolgemodell könnte in der Basiskonfiguration 750 US-Dollar kosten, das sind 50 US-Dollar weniger als das kompakte Gerät vom letzten Jahr.

Die Spezifikationen des Asus Zenfone 10 sind fast komplett enthüllt, was denkt Ihr über das Gerät? Würdet Ihr es als Euren nächsten Handykauf in diesem Jahr in Betracht ziehen? Verratet uns gern Eure Antworten in den Kommentaren.