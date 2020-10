Samsung Galaxy S21: Das wissen wir bereits über das neue Flaggschiff

Neuesten Gerüchten zufolge will Samsung dem Trend der unter dem Display versteckten Selfie-Kameras mit der S30-Reihe, auch als S21-Reihe gehandelt, nicht mitgehen. Stattdessen soll wie beim aktuellen Samsung Galaxy S20 wieder eine Loch-Notch zum Einsatz kommen, die dann die Einzel- oder Dual-Kamera beherbergt.

Smartphone-Hersteller wie ZTE mit dem Axon 20 oder auch Xiaomi versuchen sich momentan an die Etablierung der neuen Kamera-Technologie, die wir auch schon in einem Smartphone-Konzept von OnePlus gesehen haben. Dass Samsung bei den neuen Flaggschiffen 2021 auf diese interessante Technologie, die das Display frei von jeglichen Unterbrechungen erscheinen lässt, verzichten will, berichtet das koreanische Portal "The Elec". Demnach soll das Südkoreanische Unternehmen erst mit dem neuen Samsung Galaxy Z Fold 3 eine versteckte Selfie-Kamera auf den Markt bringen und die Foldable-Reihe damit noch exklusiver gestalten. Experten rechnen mit der Vorstellung des Galaxy Z Fold 3 in der zweiten Jahreshälfte 2021.

I can confirm that Samsung won't use Snapdragon 865 again for their S21, instead I heard that Samsung could use Exynos 1000 for all S21 varrient (US, China included) https://t.co/XN99kJMRVe