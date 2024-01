Apple veröffentlicht iOS 17.4 Beta mit neuen Funktionen

Heute rollt Apple die erste Beta von iOS 17.4 an Entwickler und Tester aus – eine Woche, nachdem das endgültige Update auf iOS 17.3 ausgeliefert wurde. Neben den großen Änderungen im App Store und in iOS , die Apple bereits für Nutzer:innen in der EU angekündigt hat, bringt iOS 17.4 Beta eine Fülle von Änderungen, von denen alle Nutzer:innen profitieren können.

Transkripte in der Apple Podcasts App

Mit der iOS 17.4 Beta 1 fügt Apple der Apple Podcasts App auf iPhones und iPads (iPadOS 17.4) die Unterstützung für automatisch generierte Transkripte hinzu, ähnlich wie Spotify es letztes Jahr in seiner Streaming-App eingeführt hat.

Hörerinnen und Hörer können Transkripte öffnen und abspielen, während sie einen Podcast hören, indem sie auf die nachrichtenähnliche Schaltfläche unten links tippen. Die Transkripte werden automatisch gescrollt und an den Podcast angepasst, genau wie beim Hören von regulären Songs und Tracks in Apple Music.

Die Karaoke-Duett-Funktion von Apple Music Sing kommt auf iPhone, iPad und das neue Apple TV 4K. / © nextpit

Eine weitere Änderung in den Apps Apple Music und Podcasts ist die Umbenennung der Registerkarte Listen Now in Home. In beiden Apps wird Home nun als erster Bereich angezeigt und befindet sich neben der Browse-, Radio-, Library- und Search-Leiste.

Messaging mit Siri

Apples Sprachassistentin bekommt mit dieser Software ebenfalls einen neuen Trick. Siri kann jetzt eingehende Nachrichten in verschiedenen Sprachen vorlesen, außer in der Systemsprache des Geräts. Ihr könnt in den Einstellungen unter Siri & Suche weitere Sprachen hinzufügen, unter anderem Französisch, Chinesisch, Italienisch und Deutsch.

Neue Emojis

Apple fügt seinen Unicode 5.1-Sammlungen weitere Emojis hinzu. iOS 17.4 Beta führt neue Zeichen ein, darunter einen essbaren Pilz, eine zerbrochene Kette, eine geschnittene Limette, einen Phönix und einen schüttelnden Kopf. Diese neuen Emojis können in Nachrichten zusätzlich zu den statischen und Live-Stickern verwendet werden.

Eine breitere Suchleiste in Safari

Eine kleine, aber wirkungsvolle iOS-Änderung findet sich in Safari. Die Suchleiste des Browsers ist jetzt etwas breiter als in der Vorgängerversion, was vielen Nutzern mehr Platz verschafft und versehentliche Berührungen innerhalb des Browsers reduziert.

Apples neuer Schutz vor gestohlenen Geräten bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, wenn dein iPhone und dein Passcode gestohlen werden. / © Apple

Neue Option zum Schutz vor gestohlenen Geräten

Mit iOS 17.3 aktualisiert Apple auch die Funktion "Stolen Device Protection" (Schutz vor gestohlenen Geräten). Der iPhone-Hersteller ermöglicht es den Nutzern jetzt, Sicherheitsverzögerungen für vertraute Orte oder zu jeder Zeit einzustellen.

Die Funktion "Stolen Device Protection" bietet zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für gestohlene iPhones, vor allem bei kompromittierten PIN-Codes. Wenn sie aktiviert ist, ist Face ID oder Touch ID eine der Methoden, um Diebe und Hacker davor zu schützen, auf Accounts und Passwörter zuzugreifen und diese zu ändern.

Insgesamt scheint iOS 17.4 Beta ein großes Update zu sein, um die Änderungen im App Store und in iOS voranzutreiben, die Apple im Einklang mit dem Digital Markets Act der Europäischen Union durchführt. Vielleicht werden wir in den nächsten Beta-Versionen größere Änderungen an iOS 17.4 sehen.

