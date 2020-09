Apple-Event im September: Der Superstar soll fehlen

Apple hat soeben die „Einladungen“ für das Apple-Event am 15. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit verschickt. Dann werden wir vermutlich die Neuigkeiten zu iPad Air und wohl auch Apple Watch Series 6 erfahren. iPhone-Fans dagegen könnten in die Röhre gucken – Berichten zufolge soll Apples nächste Smartphone-Generation erst im Oktober erscheinen.

