OnePlus 9 (Pro): So verfolgt Ihr den Launch per Live-Stream

Lange haben wir in unserem Gerüchte-Artikel zu OnePlus' neuen Flaggschiff-Modellen alle Gerüchte zum OnePlus 9 (Pro) zusammengefasst. Dabei gab es in den vergangenen Wochen immer mehr Infos zu den neuen Smartphones, die unter anderem von einer Hasselblad-Kooperation profitieren sollen. Heute, am 23. März, werden die Handys um Punkt 15 Uhr im Live-Stream vorgestellt.