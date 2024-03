Samsung S Pen: Diese genialen Features solltet Ihr kennen

Samsung hat seine Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra und S24 Ultra mit dem S Pen ausgestattet. Dieser Stift, der unter anderem die Produktivität steigern soll, kann auch auf dem Galaxy Z Fold 5 und Z Fold 4 sowie dem Galaxy Tab verwendet werden. nextpit zeigt Euch in diesem Tutorial einige Tricks, die Ihr mit dem smarten Stift ausprobieren könnst.

Alle Funktionen wurden auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) unter OneUI 6.1 getestet. Die meisten Features sollten aber auch auf anderen Smartphones und Tablets mit S Pen-Unterstützung verfügbar sein. Je nachdem, welche Version von OneUI Ihr verwendet und welche Art von Stift Ihr nutzt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S Pen

Was bringt der S Pen eigentlich?

Beim S Pen des Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) handelt es sich um dieselbe Version, wie beim Stift des S23 Ultra. Das Hauptmerkmal ist die sehr geringe Latenz von 2,8 Millisekunden, was laut Hersteller 70 % geringer ist als die 9 Millisekunden im Galaxy Note 20. Die Idee dahinter ist, ein Schreibgefühl zu vermitteln, das dem eines Stiftes auf Papier so nahe wie möglich kommt. Samsung spielt sogar Kritzelgeräusche ab, um die Illusion zu verstärken (keine Sorge, diese Geräusche könnt Ihr über die Einstellungen deaktivieren).

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich

Im Gegensatz zum S Pen des Galaxy S21 Ultra wird der S Pen seit dem Galaxy S22 Ultra im Inneren des Smartphones aufbewahrt, ähnlich wie bei den Galaxy-Note-Modellen. Der S Pen wird kabellos aufgeladen, wenn er im Smartphone verstaut ist.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Das Samsung Galaxy S22 Ultra mit Exynos 2200 und integriertem S Pen ist das derzeit stärkste Smartphones des Herstellers. Durch das neue, kantigere Design und durch den im Gerät versenkbaren (...) Tarifvergleich

Der S Pen ist über Bluetooth mit Eurem Smartphone verbunden. Aber wenn Euch der Akku ausgeht, funktioniert der Stift trotzdem wie ein kapazitiver Bedienstift. Ihr könnt mit Eurer Benutzeroberfläche interagieren, aber keine Funktionen wie Gesten oder das Drücken der Taste auf dem S Pen nutzen. Der S Pen der nächsten Generation hat im Gegensatz zu den Vorgängermodellen keine auswechselbare Mine. Ihr könnt sie also nicht austauschen, sondern müsst einen ganz neuen Stift kaufen, wenn die Spitze stumpf ist.

Der große Vergleich: Die besten Samsung-Smartphones 2024

Es gibt drei Arten von Funktionen: Schnellzugriffe, Schreiben und Gesten. Alles ist im Menü Air Command zusammengefasst, über das Ihr auf die Einstellungen des S Pen und die Funktionen zugreifen könnt.

Entsperrt Euer Smartphone mit dem S Pen

Ihr könnt Euer Smartphone mit dem S Pen entsperren, indem Ihr einfach die Taste des Stifts drückt

Geht zu den Einstellungen des S Pen Aktiviert die Option "Entsperren über den S Pen" und tippt dann darauf Wählt "Entsperren über den S Pen verwenden".

Ihr werdet Euer Handy immer noch manuell entsperren müssen. / © NextPit

Ihr werdet Euer Handy natürlich nicht ohne Authentifizierung entsperren können. Ihr müsst also beim ersten Mal immer noch manuell entsperren (PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung). Danach könnt Ihr Euer Handy, solange der S Pen damit verbunden bleibt, einfach durch Klicken auf die Stifttaste entsperren. Wenn der S Pen die Verbindung trennt oder Ihr ihn in seinem Aufbewahrungsort verstaut, müsst Ihr Euer Handy erneut manuell entsperren, um die Funktion zu nutzen.

Automatisches Erstellen von Notizen mit dem S Pen

Das Herausziehen des S Pen aus seinem Aufbewahrungsort ist eine Geste, der Ihr Shortcuts zuweisen könnt. So lässt sich zum Beispiel automatisch eine Notiz erstellen, sobald Ihr den S Pen herauszieht, entweder vom Sperrbildschirm oder vom Startbildschirm aus.

Schaut Euch meine ausführliche Anleitung zum Erstellen einer Notiz an, wenn Ihr den S Pen herauszieht.

Geht in die S-Pen-Einstellungen zum Abschnitt Entfernen. Tippt unter Entfernen auf Wenn der S Pen entfernt wird. Wählt Notiz erstellen.

Standardmäßig wird beim Herausziehen des S Pen das Menü Air Command geöffnet./ © NextPit

Beachtet hierbei, dass dieser Tipp nur gilt, wenn Euer Samsung Galaxy S24 Ultra entsperrt ist. Vom Sperrbildschirm aus ist das automatische Erstellen von Notizen standardmäßig aktiviert.

Konvertiert Eure Handschrift in Text

Die primäre Verwendung des S Pen ist natürlich das Schreiben von handschriftlichen Notizen. Die an sich schon hervorragende Samsung-Notes-App wird mit dem S Pen noch intuitiver, da Ihr Eure handgeschriebenen Notizen mit dem S Pen in formatierten Text umwandeln könnt.

Schreibt etwas mit dem S Pen Tippt in der unteren Symbolleiste auf das Wolkensymbol Wählt Euren Text aus Tippt im Kontextmenü auf das Burgermenü mit drei vertikalen Punkten Tippt auf In Text umwandeln

Achtet drauf, dass Euer gesamte Text ausgewählt ist / © NextPit.

Ihr könnt Euren Text mit einem gezeichneten oder rechteckigen Bereich auswählen. Achtet darauf, dass alle Buchstaben vollständig eingekreist sind, sie sollten dann hervorgehoben werden. Es kann vorkommen, dass ein kleiner Teil eines Buchstabens oder ein Punkt nicht berücksichtigt wird. Der umgewandelte Text lässt sich natürlich wie gewohnt per Tastatur korrigieren.

Mit dem S Pen in Suchleisten schreiben

Die Funktion namens "S Pen zum Schreiben" ermöglicht die Interaktion mit einigen Anwendungen, die im Gegensatz zu Samsung Notes nicht unbedingt von vornherein für den Umgang mit Handschrift vorgesehen sind.

Der nützlichste Aspekt dieser Funktion ist die Möglichkeit, in den Suchleisten von Anwendungen oder OneUI zu schreiben. Ihr sucht eine App, eine Datei oder eine Einstellung auf Eurem Samsung-Smartphone? Schreibt einfach den Namen mit dem S Pen – das ganze könnt Ihr wie folgt aktivieren:

Geht zu den S Pen-Einstellungen. Aktiviert die Option S Pen zum Schreiben

Es ist schwierig, diese Funktion mit Screenshots zu veranschaulichen. Aber sie ist wirklich praktisch. / © NextPit

Diese Funktion funktioniert mit mehreren Apps und nicht nur mit Samsungs nativen Apps. Ihr könnt auf diese Weise zum Beispiel einen Tweet schreiben. Aber ich finde das Handling aktuell noch ziemlich unintuitiv.

Kommentiert Euren Kalender mit dem S Pen

Dieser Tipp ergibt sich aus der oben ausführlich beschriebenen S-Pen-Funktion zum Schreiben. Im Grunde genommen könnt Ihr in Samsungs Kalender-App Termine markieren.

Ihr könnt beispielsweise ein wichtiges Datum markieren, damit Ihr es visuell vor Augen habt, wenn Ihr Euren Kalender durchschaut. Dabei lässt sich auch eine Kurznotiz wie "Treffen im Restaurant neben dem Büro" mit dem S Pen schreiben. Auch in Text umwandeln, kopieren oder einfügen funktioniert hier natürlich.

Wählt im Menü Air Command die Option In den Kalender schreiben ODER tippt in der Kalender-App oben rechts auf das Stiftsymbol. Schreibt Eure Notiz oder Anmerkung und speichert diese dann ab

Der S Pen macht die nativen Apps von Samsung noch relevanter. / © NextPit

Zeichnet wie ein Profi mit dem S Pen

Samsung bietet die App PENUP zum Zeichnen mit dem S Pen an. Aber es ist nicht diese App, die mich interessiert. Nein, ich spreche von einer Option in der Symbolleiste, wenn Ihr mit dem S Pen schreibt. Ähnlich wie beim Umwandeln Eurer Notizen in Text könnt Ihr mit dieser Option handgezeichnete Formen und andere Symbole formatieren und "sauber" machen. Das ist zum Beispiel bei Infografiken oder beim Tic-Tac-Toe-Spielen sehr praktisch.

Öffnet die Anwendung Notizen. Wischt in der Symbolleiste unten nach links, um die anderen Optionen anzuzeigen Tippt auf das Symbol mit einem Kreis und einem Dreieck übereinander

Diese Funktion erweist sich als echt praktisch, um Tabellen, Infografiken oder sogar Layouts zu erstellen (Unterstreichen usw.). / © NextPit.

Jetzt müsst Ihr nur noch geometrische Formen zeichnen, und Samsung wird sein Bestes tun, um sie einheitlich und sauber zu gestalten. Achtung: Diese Elemente werden nicht als handschriftlich erkannt, Ihr könnt sie also nicht mit einem Radiergummiwerkzeug löschen. Stattdessen müsst Ihr die Elemente durch Drücken auswählen und löschen.

Vergrößert Eure Screenshots mit dem S Pen

Der S Pen bietet zwei Tools, die das Erstellen von Screenshots intuitiver machen: Smart Select und Screen Write.

Mit Smart Select könnt Ihr einen maßgeschneiderten Screenshot erstellen, indem Ihr mit dem S Pen manuell den Bereich des Bildschirms auswählt, den Ihr aufnehmen wollt. Ihr könnt Eure Auswahl freihändig oder in rechteckiger oder kreisförmiger Form zeichnen. Dabei könnt Ihr auch ein animiertes GIF erstellen und Eure Aufnahme an den Bildschirm anheften.

Geht in das Menü Air Command. Tippt auf Intelligente Auswahl. Zeichnet Eure Auswahl nach.

Das ist praktisch, um z. B. Ausschnitte aus Artikeln zu teilen. / © NextPit.

Jetzt kommt die Funktion "Screen Write" ins Spiel. Wenn Ihr einen Screenshot erstellt, könnt Ihr diesen mit Text oder Zeichnungen kommentieren. Dabei könnt Ihr entweder einen normalen Screenshot über die Geste oder eine Bildschirmaufnahme im Air-Command-Menü des S Pen erstellen.

Nehmt einen normalen Screenshot auf oder geht in das Menü Air Command und tippt auf Aufnahme Zeichnet oder schreibt Eure Anmerkung und speichert das Ganze

Ein Editor für Screenshots ist gut, mit dem S Pen ist er aber noch besser! / © NextPit.

Übersetzt Texte schnell mit dem S Pen

Mit OneUI könnt Ihr Wörter oder Textabschnitte im Vorbeigehen übersetzen, ohne den Google Übersetzer verwenden zu müssen. Ihr könnt den gewünschten Textabschnitt direkt auswählen und übersetzen.

Tippt im Menü Air Command auf Übersetzung Fahrt mit dem S Pen über das Wort (ein animierter Cursor erscheint) und wartet auf die Übersetzung Um einen Absatz zu übersetzen, tippt auf das eingerahmte T-Symbol in der oberen Symbolleiste Bewegt den Cursor über das erste Wort und wartet auf die Übersetzung

Okay, es ist nur der Google-Übersetzer. Aber es ist trotzdem schön, nicht zwischen zwei Apps jonglieren zu müssen, um Textabschnitte zu übersetzen. / © NextPit.

Bei der Übersetzung von Absätzen berücksichtigt Samsung nur einen begrenzten Teil des Textes, der durch Eure rechteckige Auswahl eingegrenzt wird. Ihr könnt diesen Bereich manuell anpassen und dehnen, um den Rest des Textes zu übersetzen. Anschließend lässt sich der im Pop-Up-Fenster übersetzte Text auch kopieren oder weiter verarbeiten.

Anwendungen im Multitasking per S Pen minimieren

Diese Funktion nennt sich "Schnell Öffnen" und ist beim Multitasking ziemlich praktisch. Im Grunde genommen ermöglicht Euch der S Pen, eine App in Form einer Miniaturansicht in einer Ecke des Bildschirms zu minimieren. Ihr könnt dann eine andere App öffnen und braucht nur über die Kachel zu fahren, um die miniaturisierte App wieder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Das ist ein viel intuitiverer und schnellerer Mechanismus als beispielsweise die schwebenden Fenster. Der einzige Nachteil im Vergleich zu schwebenden Fenstern ist, dass man die Größe der Miniaturansicht nicht anpassen kann und dass sie nur in einer der vier Ecken des Bildschirms platziert werden kann.

Was ich toll finde, ist, dass man damit mehrere Funktionen des S Pen kombinieren kann. Ihr könnt beispielsweise einen englischen Artikel in Chrome geöffnet haben, Chrome minimieren, die Notizen-App öffnen, das Übersetzungswerkzeug aktivieren und "Schnell öffnen" verwenden, um wieder zum Artikel zu wechseln. Dann könnt Ihr ihn bequem übersetzen und in Eure Notiz einfügen.

Öffnet die Anwendung, die Ihr minimieren wollt Wählt im Menü Air Command die Option Schnellöffnen Bewegt den Mauszeiger über die Kachel, um die App im Vollbildmodus anzuzeigen Haltet die Kachel gedrückt, um sie zu verschieben

Das ist meine Lieblingsfunktion – eine Art schwebendes Fenster, aber intuitiver und weniger umständlich. / © NextPit

S Pen wie eine Lupe verwenden

Diese Funktion heißt Vergrößern und ermöglicht es Euch, einen Teil des Bildschirms Eures Samsung-Smartphones oder -Tablets zu vergrößern, indem Ihr einfach mit dem S Pen über den Bildschirm fahrt.

Tippt im Menü Air Command auf Vergrößern Verschiebt den Auswahlbereich, indem Ihr mit dem S Pen über den Bildschirm fahrt

Der praktische Echtzeit-Zoom ist eine echt geniale Funktion des S Pen. / © NextPit.

Ihr könnt zwischen zwei Größen für den Auswahlbereich wählen und die Zoomstufe von 150 bis 300 % anpassen.

Mit Circle to Search Inhalte schneller finden

Bei dieser Funktion haltet Ihr den Home-Button gedrückt, um mit einem Kreis nach beliebigen Inhalten auf dem Bildschirm zu suchen, wie zum Beispiel nach Fotos.

Egal, wo Ihr dich auf der Benutzeroberfläche befindet, haltet einfach den Home-Button oder die Touch Bar am unteren Bildschirmrand lange gedrückt, um die KI-Suche zu aktivieren Umkreist den Inhalt auf dem Bildschirm, den Ihr suchen möchtet, mit dem S-Pen Die Suchergebnisse werden Euch anschließend präsentiert

S Pen, S Pen Fold oder S Pen Tab – wo liegt der Unterschied zwischen den Samsung-Stiften?

Samsung verkauft in seinem Katalog mehrere S Pen. Ich werde nur auf die Stifte für die Modelle eingehen, die noch offiziell vom Hersteller verkauft werden. Die Stifte für das Galaxy Note 20 / Ultra, Note 10 / Note 10+ oder für das Galaxy Tab S7 sind also nicht betroffen.

Affiliate Angebot Samsung S Pen Pro Edition

Was uns also interessiert, sind der S Pen des Galaxy S23 Ultra und S24 Ultra, der S Pen Fold Edition und der S Pen Pro. Der S Pen des Galaxy S23/S24 Ultra und der S Pen Pro sind mit allen neueren Samsung-Smartphones und -Tablets kompatibel. Die Fold-Edition des S Pen ist nur mit dem der Foldable-Serie, wie dem Galaxy Z Fold 5 (Test) kompatibel, da er eine andere Frequenz verwendet, die auf das flexible Display des Foldables abgestimmt ist.

Affiliate Angebot Samsung S Pen Fold Edition

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass der S Pen des S23 Ultra und S24 Ultra der einzige ist, der im Smartphone verstaut werden kann und auch nur so aufgeladen wird. Der S Pen Pro wird über USB-C aufgeladen, während der S Pen Fold Edition keinen Akku hat und sich daher nicht aufladen lässt.

Grundsätzlich gilt: Wenn Ihr das Galaxy S24 Ultra nutzt, reicht Euer S Pen völlig aus. Für alle anderen Geräte empfehle ich Euch den S Pen Pro, der den größten Funktionsumfang bei Samsung bietet.

S Pen Galaxy S23/S24 Ultra S Pen Pro Edition S Pen Fold Edition Kompatibilität Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra Galaxy Z Fold3, Tab S7, Tab S8, Note series, S-Ultra-Reihe Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 Abmessungen & Gewicht 5,8 x 4,35 x 105,08 mm | 3,08 g 9,5 x 171,04 x 9,14 mm | 13,8 g 7,7 x 132,1 x 7,4 mm | 6,7 g Druckstufen 4096 4096 4096 Tasten 1 S-Pen-Taste 2 Tasten: S Pen + Pairing 1 S-Pen-Taste Aufbewahrung im Gerät Ja Nein Nur über spezielle Hülle Bluetooth Ja Ja Nein Air Command Unterstützt Unterstützt Nein Mine Pro-Spitze mit einer Dicke von 0,7 mm

Einziebar, aber nicht abnehmbar Pro-Spitze mit einer Dicke von 0,7 mm

Einziebar, aber nicht abnehmbar Pro-Spitze mit einer Dicke von 0,7 mm

Einziebar, aber nicht abnehmbar Aufladen Kabellos, wenn im Telefon verstaut USB-C Kein Akku Latenzzeit 2,8 ms 2,8 ms 2,8 ms

Das war's mit unserem Ratgeber zum Samsung S Pen. Waren ein paar neue Tipps und Tricks für Euch dabei oder kanntet Ihr alle Möglichkeiten des S Pen schon?

Dieser Artikel wurde am 25. März 2024 aktualisiert. Frühere Kommentare wurden beibehalten und können sich auf eine ältere Version beziehen.