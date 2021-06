Umfrage der Woche: Welches ist das bisher beste Handy des Jahres 2021?

Nächste Woche findet endlich der lang ersehnte MWC in Barcelona statt, der 2020 wegen der COVID-19-Pandemie in letzter Minute abgesagt wurde. Im Gegensatz zu den Vorjahren verspricht die Messe jedoch nicht so viele spannende Veröffentlichungen. Die wichtigsten Vorstellungen gab es bereits vor Monaten – also zu dem Zeitpunkt, an dem der MWC normalerweise stattfindet. Die nächste Welle an Releases erwarten wir dann wischen August und Oktober.

Es dauert also noch, bis neue Spitzenmodelle das Licht der Welt erblicken. Möglich, dass Samsungs für August erwartete nächste Unpacked-Event da den Anfang macht und wir uns dann hoffentlich über neue Foldables der Südkoreaner freuen dürfen.

Welches ist das beste Handy der ersten Jahreshälfte?

In diesem Jahr haben wir viele Top-Smartphones mit Qualcomms Snapdragon 888 gesehen. Gleichzeitig hat der neue Mobilfunkstandard 5G endgültig Einzug in die günstigeren Preisklassen erhalten. Die ersten 5G-Smartphones gibt es inzwischen schon für unter 200 Euro. Und zuletzt zeigte Realme mit dem Realme GT noch, dass man beide Welten auch erstaunlich gut vereinen kann.

Wir haben viele dieser Smartphones getestet und könnten selbst kaum sagen, welches das eine beste Smartphone war. Ben hat in seinem Halbjahres-Roundup in der Redaktion nachgefragt und dort gab es ziemlich unterschiedliche Antworten. Da die NextPit-Community natürlich keine Diktatur ist, wollen wir ganz demokratisch darüber abstimmen!

Wird geladen…

Ben hat diese Umfrage am Mittwoch unter knapp 2.000 Wörtern Text vergraben und womöglich hattet Ihr nach seinem Pamphlet gar keine Lust mehr zu antworten. Daher bitten wir Euch noch einmal zur Umfrage der Woche darum, uns Euer Lieblings-Handy zu verraten. Die Antwort gibt es dann natürlich nächste Woche am Montag.

Ich bin persönlich schon sehr gespannt, welches Handy das Rennen gemacht. Sicher werden wir auf diese Ergebnisse auch noch am Ende des Jahres schauen, wenn neue Smartphones von Apple, Google und vielleicht sogar Huawei dazu gekommen sind. Erstmal wünsche ich Euch aber ein schönes Wochenende und freue mich auf Eure Antworten!