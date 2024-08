Kabelloses Aufladen ist längst ein beliebtes Feature in Premium-Smartphones, aber einige bieten auch umgekehrtes kabelloses Aufladen an. Mit dieser praktischen Funktion könnt Ihr ganz einfach das Handy eines Freundes (einschließlich iPhones ), eine Smartwatch oder In-Ear-Kopfhörer aufladen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr dieses Feature auf Google-, Honor-, OnePlus-, Samsung- und Xiaomi-Handys nutzt.

Einfach zusammengefasst, was die Funktion macht: Das Smartphone nutzt seine Akkuladung, um das andere Gerät aufzuladen – praktisch, wenn Ihr kein Ladegerät oder keine Steckdose in der Nähe habt. Das Spender-Smartphone wird mit dem Display nach unten auf den Tisch gelegt – und dann legt Ihr einfach das empfangende Gerät obendrauf, so wie auf dem Bild oben zu sehen.

Grundlagen des Reverse Charging

Neben dem kabellosen Reverse-Charging gibt es noch die traditionelle kabelgebundene Option, die bei vielen Handys verfügbar ist, vor allem bei denen mit USB-C-Anschluss – ja, auch bei den neueren iPhones. Beim kabellosen Reverse-Charging funktioniert das Handy jedoch wie ein normales Qi-Ladegerät, allerdings mit geringerer Leistung und geringerem Wirkungsgrad, also erwartet nicht, dass das andere Gerät vollständig aufgeladen wird.

Die Funktion wurde von Samsung bekannt gemacht, das mit "Wireless PowerShare" seine Galaxy-Kopfhörer und Smartwatches auflädt. Mittlerweile bieten auch Android-Flaggschiffe mit drahtlosem Aufladen in der Regel die umgekehrte drahtlose Option an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Anleitung bietet Apple immer noch keine kabellose Option zwischen den Geräten an.

Wie man das kabellose Rückwärtsladen auf Google Pixel-Handys nutzt

Google nennt die Option zum kabellosen Rückwärtsladen auf seinen Handys Battery Share. Die Option kann sowohl in den Schnelleinstellungen als auch in der Einstellungs-App aktiviert werden, indem Ihr diese Schritte befolgt:

Öffnet die Einstellungen-App. Wählt die Option Akku. Wählt Battery Share. Aktiviert die Option Battery Share verwenden.

Umgekehrtes kabelloses Laden bei Google-Pixel-Handys. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Google-Pixel-Handys. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Google-Pixel-Handys. © nextpit

Ihr könnt festlegen, wie viel Energie euer Pixel-Telefon an das andere Gerät abgeben kann, um zu verhindern, dass euch der Akku ausgeht. Wir empfehlen, die Option auf einen höheren Wert als die standardmäßigen 10 Prozent einzustellen.

So verwendet Ihr Wireless PowerShare auf Samsung-Galaxy-Handys

Auf den Samsung Flaggschiffen sind die Schritte ähnlich wie auf den Pixel-Handys:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt Akku. Wählt Wireless PowerShare. Aktiviert die Option Ein.

Umgekehrtes kabelloses Laden bei Samsung-Handys mit One UI. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Samsung-Handys mit One UI. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Samsung-Handys mit One UI. © nextpit

Nutzt das kabellose Rückwärtsladen auf Xiaomi-Handys

Die Flaggschiffe von Xiaomi bieten jetzt auch kabelloses Rückwärtsladen an, aber um es unter HyperOS MIUI zu aktivieren, ist ein zusätzlicher Schritt im Vergleich zu anderen Android-Skins erforderlich:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt umgekehrtes kabelloses Laden. Tippt auf Zusätzliche Funktionen. Wählt in MIUI die Registerkarte Akku. Wählt Umgekehrtes drahtloses Laden. Aktiviert das umgekehrte drahtlose Laden.

Umgekehrtes kabelloses Laden bei Xiaomi-Handys mit HyperOS. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Xiaomi-Handys mit HyperOS. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Xiaomi-Handys mit HyperOS. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Xiaomi-Handys mit HyperOS. © nextpit

Aktiviert das umgekehrte drahtlose Laden unter OnePlus' OxygenOS

Unter OxygenOS (und einigen ColorOS-Versionen) sind die Schritte für das umgekehrte drahtlose Laden wie folgt:

Öffnet die Einstellungen-App. Wäht Akku. Tippt auf Umgekehrtes drahtloses Laden. Aktiviert das umgekehrte drahtlose Laden.

Umgekehrtes kabelloses Laden bei OnePlus-Handys mit OxygenOS. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei OnePlus-Handys mit OxygenOS. © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei OnePlus-Handys mit OxygenOS. © nextpit

Um die Option zu deaktivieren, wiederholt Ihr einfach die obigen Schritte, je nachdem, welches Handy Ihr benutzt.

Aktiviert das umgekehrte drahtlose Laden unter Honor Magic OS

Befolgt unter MagicOS (und neueren EMUI/HarmonyOS-Versionen) die folgenden Schritte, um das umgekehrte drahtlose Laden zu aktivieren.

Öffnet die App Einstellungen. Wähle Akku. Aktiviert Reverse Wireless Charging.

Umgekehrtes kabelloses Laden bei Honor-Smartphones mit Magic OS © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Honor-Smartphones mit Magic OS © nextpit Umgekehrtes kabelloses Laden bei Honor-Smartphones mit Magic OS © nextpit

Habt Ihr diese Funktion schon genutzt? Teilt eure Tipps und Vorschläge, um zu vermeiden, dass euch der Akku ausgeht, und Lösungen, wie Ihr die Geräte beim kabellosen Laden richtig ausrichtet.