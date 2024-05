Die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Test und Vergleich

Unsere Bestenliste basiert auf den ausführlichen Testberichten und Hands-ons der nextpit-Redaktion. Wenn Ihr Euch also für eines der Modelle in der unten stehenden Vergleichstabelle interessiert, lest vor dem Kauf des Staubsaugerroboters unbedingt die vollständigen Testberichte bei uns.

Die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Vergleich

Worauf Ihr beim Kauf eines Saugroboters achten solltet

Der Kauf eines Saugroboters sollte gut durchdacht sein. Der Grund dafür ist, dass Ihr im schlimmsten Falle ein Gerät kauft, das mehr Arbeit macht als das manuelle Saugen. Schlimmer noch, Ihr könntet ein Gerät bekommen, das sich nicht mit dem WLAN verbinden lässt oder zum Beispiel Teppiche nicht effektiv reinigt. Aus diesem Grund habe ich hier die wichtigsten Merkmale aufgeführt, auf die Ihr beim Kauf eines Staubsaugerroboters achten solltet.

1. Kompatibilität

Die meisten Saugroboter bieten heute per App eine Unterstützung für die Betriebssysteme iOS und Android an. Darüber hinaus funktionieren sie über Sprachbefehle in Verbindung mit Smart-Home-Assistenten wie Google Assistant, Alexa oder gar Bixby.

Hersteller wie Roborock und Ecovacs bieten auch Unterstützung für Siri Shortcuts, sodass Ihr den Roboterstaubsauger mit dem Siri-Sprachassistenten auf Apples HomePod-Lautsprechern (Vergleich) oder Eurem iPhone (Vergleich) verbinden könnt.

Seid Ihr ein Fan von Diensten zur Erstellung von Routinen wie IFTTT? Dann habe ich gute Nachrichten für Euch! Denn die meisten auf dem Markt erhältlichen Marken arbeiten mit dieser leistungsstarken App für Android und iOS zusammen.

Gute Nachrichten gibt es, was die Kompatibilität zum Smart-Home-Standard Matter angeht. Während die erste Version des Konnektivitätsstandards noch keine Staubsauger unterstützt, hat sich das mit der Einführung von der Version Matter 1.2 erfreulicherweise geändert.

2. Internetverbindung

Je nach Modell sollte Eure Internetanbindung einige Standards voraussetzen, die Ihr für den vollen Funktionsumfang des Saugroboters benötigt. Am wichtigsten ist die Unterstützung von 2,4- oder 5-GHz-WiFi-Netzwerken. Einige Marken verlangen jedoch auch eine maximale Anzahl von Zeichen in den Netzwerk-Anmeldedaten, um das WiFi-Pairing durchzuführen.

Das war beispielsweise erst neulich der Fall in unserem Test des Lefant F1, bei dem die Anzahl der Zeichen sowohl in der SSID als auch im Wi-Fi-Passwort begrenzt war. In diesem Fall mussten sie aus weniger als zehn Zeichen bestehen, was WLAN-Netzwerke leider deutlich unsicherer macht.

3. Kartenaufzeichnung

Das System zur Aufzeichnung einer Karte Eurer Wohnung oder Eures Hauses ist eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Geräten. Denn dadurch können Staubsaugerroboter die Navigation bei der Reinigung in einzelnen Räumen automatisieren. Einige Modelle verwenden Radar-Sensoren, um eine Lokalisierung und Kartierung durchzuführen.

SLAM, auch als synchronisierte Lokalisierung und Kartierung bezeichnet, ist eine Kartierungstechnologie, bei der auch der Standort des Geräts innerhalb des kartierten Bereichs getrackt wird. So weiß der Roboter genau, wohin er gehen muss. Wenn Ihr zusätzlich eine Ladestation kauft, könnt Ihr mit einigen Modellen sogar mehrere Stockwerke kartieren.

4. Saugen

Staubsaugerroboter haben in der Regel vier Saugstufen: leicht, mittel und maximal. Premium-Modelle bieten aber sogar bis zu vier Saugstufen. Der Unterschied liegt hier natürlich in der Staubsaugleistung, kann aber auch in der automatischen Änderung der Saugstufe liegen, wenn er beispielsweise auf Teppichen fährt.

Die Saugleistung wird bei einigen Marken in Watt und bei anderen in Pascal (Pa) angegeben. Die beiden Einheiten sind nicht direkt vergleichbar, aber wenn Ihr nach der Saugleistung sucht, findet Ihr bei den neusten Geräten heutzutage zwischen 8.000 und 10.500 Pa, wie sie Roborock beim S8 MaxV Ultra (zum Hands-On) bietet.

Stichwort Roborock: die besten Saugroboter von Roborock im Vergleich

Außerdem ist die Saugleistung direkt mit dem Preis eines Staubsaugerroboters verknüpft. Ein weiterer Punkt, der zu beachten ist: Je höher die Saugleistung, desto lauter ist der Staubsaugerroboter in der Regel.

5. Überwindung von Hindernissen

Durch den Einsatz von Sensoren verstehen die Staubsauger, welche Objekte vor ihnen auftauchen. Je nach Einstellung gibt es Modelle, die Tischen, Stuhlbeinen und Spielzeug ausweichen, bis hin zu den fortschrittlichsten Geräten, die Socken, Kabel, Käfer und andere Gegenstände vor sich erkennen.

Abgesehen von kleineren Hindernissen wurde kein Staubsaugerroboter gebaut, um Treppen hinauf- und hinunterzusteigen. Obwohl das technisch sicher sehr spannend aussehen würde. Was die Erkennung von Teppichen betrifft, so haben günstigere und mittlere Staubsauger häufig Schwierigkeiten dabei, diese Oberflächen zu reinigen, da sie eine geringere Saugkraft haben. Das zeigte sich deutlich in dem Test des etwa 300 Euro teuren Yeedi 2 Hybrid. Für den gezielten Einsatz von Staubsaugerrobotern auf Teppichen empfehle ich daher traditionelle Geräte oder wirklich hochwertige Modelle.

6. Selbstreinigungsstation

Fehlt Euch die Geduld den Staubsaugerbeutel von Zeit zu Zeit zu leeren, lohnt sich für Euch womöglich der Aufpreis für ein Modell mit einer Selbstreinigungsstation. In der Basis ist ein größerer Staubbeutel enthalten, der den Schmutz des Staubsaugerroboters aufnimmt, so dass der Beutel nicht so oft geleert werden muss.

Zugegeben, diese Funktion ist nur in Modellen der oberen Mittelklasse und höher zu finden, aber Ihr findet sie mittlerweile auch in vielen Geräten unter 1.000 Euro. Die teureren Modelle mit Wischfunktion verfügen über Tanks für schmutziges und sauberes Wasser sowie Reinigungsprodukte.

Modelle wie der Narwal Freo (zum Test) bieten einen permanenten Wasseranschluss (wie bei einer Spülmaschine), damit das Nachfüllen und Reinigen der Vergangenheit angehören. Modelle wie der Ecovacs Deebot T20 (zum Test) oder Roborock Q Revo MaxV (zum Test) bieten gar die Reinigung der Wischausrüstung mit Heißwasser.

nextpit-Empfehlungen: Die besten Saugroboter mit Wischfunktion

Nachdem wir ein Dutzend Modelle auf Herz und Nieren geprüft haben, folgte umgehend eine Liste der besten Saug- und Wischroboter, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben Modelle in verschiedenen Kategorien ausgewählt, die die wichtigsten Preisklassen abdecken. Je nach Budget könnt Ihr Euch direkt für ein bestimmtes Modell entscheiden, indem Ihr die Kategorie oben in der Liste auswählt.

Das beste Modell: Dreame X40 Ultra

Die Station des Dreame X40 Ultra beinhaltet zwei Wassertanks, eine Absaugfunktion und einen Behälter für Reinigungslösung. / © nextpit

Der Dreame X40 Ultra ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion, den es derzeit auf dem Markt gibt. Die Technik, die in diesem Roboter steckt, ist beeindruckend. Eine Seitenbürste und ein Wischmopp, die jeweils ausfahren und eine Hauptbürste, die Haare zerschneidet. Noch dazu verpackt Dreame satte 12.000 Pa in den runden Staubsauger.

Die Basisstation überzeugt mit zahlreichen automatischen Selbstreinigungsvorgängen für den Roboter und sich selbst. Davon abgesehen, dass sich die Basis der Reinigung und Trocknung der Wischmopps annimmt, ist sie in der Lage das Waschbrett eigenständig zu säubern. Zusätzlich gibt es in der Station ein Behälter mit Reinigungslösung, das vor jedem Wischen dazugegeben wird.

Die Navigation und Hinderniserkennung klappen im Test hervorragend. Unabhängig davon ob es sich um neue Hindernisse oder Möbel handelt, der Dreame X40 Ultra kommt besten zurecht. Zusätzlich zum LiDAR-Sensor, gibt es eine RGB-Kamera. Die Dreame-Home-App bietet schließlich eine fast schon absurde Anzahl an Steuerungsmöglichkeiten mit einer strukturiert aufgebauten Oberfläche. Der Dreame X40 Ultra kostet 1.499 Euro (UVP).

Lest unseren Testbericht des Dreame X40 Ultra

Zusammenfassung Kaufen Dreame X40 Ultra Pro Grandiose Saugleistung

Gute Wischleistung

Automatische Putzmittel-Zufuhr

Beeindruckender App-Support Contra – Zum Testbericht Dreame X40 Ultra

Bestes Modell für Tierhaare: Narwal Freo X Ultra

Der Narwal Freo X Ultra hat keine Probleme Tierhaare aufzusaugen. Zudem werdet Ihr keine verhedderten Haare in der Walzenbürste finden. / © nextpit

Narwal hat mit dem Freo X Ultra sein zweites Saugroboter-Modell auf den Markt gebracht. Neben einer super Saugleistung, wischt der schicke Saug- und Wischroboter die Böden gründlich. Die Kerndisziplin des Narwal-Saugroboters ist der Umgang mit Tierhaaren. Wenn Ihr verspielte Vierbeiner zu Hause habt, wird dieses Modell keine Mühe haben alle Haare aufzusaugen. Außerdem müsst Ihr im Nachgang keine Haare aus der Bürste ziehen.

Der Touchscreen im Deckel der Basisstation ist immer noch ein echter Hingucker. Abgesehen von einer Absaugfunktion, bietet die Multifunktionsstation alle selbstreinigenden Funktionen, die Ihr Euch wünschen könnt. Wenn Ihr der nicht vorhandenen Absaugfunktion nachtrauert, haben wir einen kleinen Trost für Euch – Narwal verpackt einen 1-L-Staubbehälter im Roboter.

Lest unseren Testbericht des Narwal Freo X Ultra

Zusammenfassung Kaufen Narwal Freo X Ultra Pro Platz für Reinigungsmittel in der Station

Klasse App

Wirklich keine Tierhaare in der Walzenbürste verheddert

Makellose Navigation

Überzeugendes Saugergebnis

Super Wischleistung Contra Keine Absaugfunktion

Fragwürdige Einweg-Staubbeutel

Kein finanzieller Vorteil mehr gegenüber der Konkurrenz Zum Testbericht Narwal Freo X Ultra

Mittelklasse auf Flaggschiff-Niveau: Dreame L10 Prime

Der Dreame L10 Prime schiebt sich an, Flaggschiffen ordentlich Konkurrenz zu machen. / © nextpit

Auch bei der Mittelklasse-Wahl gibt es einen Führungswechsel. Der Dreame L10 Prime ist unseres Erachtens nach eine ernsthafte Bedrohung für die Flaggschiff-Modelle. Warum, fragt Ihr Euch? Ganz einfach: Der L10 Prime ist fast wie ein Flaggschiff-Saugroboter ausgerüstet – nur eben wesentlich günstiger.

Die Station des L10 Prime wäscht und föhnt die Wischpads nach dem Reinigungsvorgang – nur eine Absaugfunktion werdet Ihr nicht finden. Im ausführlichen nextpit-Test hat der neue Mittelklasse-Primus bewiesen, dass teuer nicht immer besser bedeutet. Saugen und wischen tut der Wisch- und Saugroboter auf Flaggschiff-Niveau. Obendrein manövriert sich der Dreame-Saugroboter dank des LiDAR-Sensors problemlos durch Eure vier Wände.

Lest unseren Testbericht zum Dreame L10 Prime

Zusammenfassung Kaufen Dreame L10 Prime Pro Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Basisstation mit zahlreichen Funktionen

Umfangreiche Dreame-Home-App

Tolle Saugleistung auf glatten Oberflächen

Überzeugende Wischleistung Contra Leichte Schwächen auf Teppichen

Keine Absaugfunktion in der Station Zum Testbericht Dreame L10 Prime

Budget-Tipp: Lefant M210 Pro

Lefant M210 Pro ist definitiv spannend für die Sparfüchse unter Euch. / © nextpit

Auch die Marke Lefant hat vielleicht bislang nicht jeder auf dem Schirm, was sich aber mit Geräten wie dem Lefant M210 Pro durchaus ändern sollte. Der Roboter wendet sich mit einer UVP von knapp 260 Euro eher an diejenigen, die für eine solche Putzhilfe nicht viel Geld investieren können oder wollen.

Klar, dass mit so einem kleinen Preis auch Einschränkungen bei der Hardware einhergehen, was Ihr schon bei der Saugleistung von 2.200 Pa sehen könnt. Was den Akku angeht, könnt Ihr den kleinen Reinigungskollegen bis zu 120 Minuten durch die Bude flitzen lassen. Das Teil ist mit einem Durchmesser von 28 cm sehr kompakt – nahezu Pizzagröße – und mit 7,8 cm auch super flach.

Die App ist übersichtlich, die Navigation funktioniert erfreulich zuverlässig – auch das ist in diese Preisklasse erwähnenswert. Apropos Preisklasse: Aktuell könnt Ihr Euch das Gerät noch günstiger schnappen: Wer auf Amazon den angebotenen Coupon nutzt, senkt den aktuellen Preis von 229 Euro noch einmal deutlich auf 129 Euro!

Wer mit dem Lefant M210 Pro auch wischen möchte, muss auf diesen Preis jedoch nochmal etwa 20 Euro für den 2-in-1-Wischtuchhalter gerechnet werden. Diese Funktion gibt es nämlich bei diesem Modell lediglich per Nachrüstung!

Lest unseren Kurztest des Lefant M210 Pro

Zusammenfassung Kaufen Lefant M210 Pro Pro Flache, schmale Bauweise

Tolle App-Unterstützung

Gute Navigation

Optional als Wischroboter einsetzbar Contra - Zum Testbericht Lefant M210 Pro

Nutzt Ihr bereits einen Saugroboter oder überlegt Ihr, Euch ein Modell zu kaufen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!