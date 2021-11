Dummy: iPhone-Umfrage

Seit letztem Freitag kann das Apple iPhone 13 und seine neuen Geschwister international vorbestellt werden. Das war für uns Grund genug, Euch auf den Zahn zu fühlen und zu fragen, ob Ihr Euch eines der neuen Modelle anschafft. Wie immer haben wir die Stimmen in Deutschland, Frankreich, Brasilien sowie auf der .com-Domain (hauptsächlich Leser:innen aus Indien und den USA) ausgezählt – 1.841 Votes sind insgesamt eingegangen.

Das Bild ist dabei kein ganz einheitliches, was auch an den besonderen Bedingungen in Brasilien liegt: Nirgends in der Welt ist das iPhone teurer als dort, das Apple-Handy kostet dort fast doppelt so viel wie in den USA! Aber lasst uns jetzt in die Analyse eintauchen:

Kauft Ihr Euch eines der neuen iPhone-Modelle?

Wie gesagt, ist die Situation in Brasilien eine schwierige, wenn Ihr ein iPhone kaufen möchtet. Das zeigte sich auch direkt bei unserer ersten Frage danach, ob Ihr Euch ein neues iPhone kauft. Werft hier zunächst einen Blick auf das Diagramm:

Nur 7 Prozent unserer brasilianischen Community will sich eines der neuen iPhones zulegen / © NextPit

Das Votum fiel entsprechend deutlich aus: Nur sieben Prozent dort planen die Anschaffung eines der neuen Modelle. Die anderen drei Domains (COM 22 %, DE 28 %, FR 31 % lagen da deutlich höher und auch allesamt sehr dicht beisammen. Klar, die überwältigenden Mehrheiten haben für "Nein" gestimmt, aber wenn bei so einer Abstimmung jeder Vierte oder Fünfte angibt, dass er sich eines der neuen Geräte zulegt, ist das schon enorm.

city aus Brasilien kommentiert und bezieht sich auch auf die unverschämten Preise dort:

Schau mal .... Ich glaube, dass iPhone ist kein schlechtes Gerät, ich hatte nie eins ... aber die Preise in Brasilien sind unglaublich.

Das heißt, wir zahlen mehr als 10.000 brasilianische Real (10.000 BRL = 1.615 Euro) für ein Gerät, dass man zu 90 % für soziale Netzwerke nutzt ...

Welches iPhone-Modell werdet Ihr Euch kaufen?

Am meisten war ich auf die zweite Frage gespannt. Dort wollten wir wissen, für welches Modell Euer Herz schlägt und wir haben dabei auch ältere Modelle berücksichtigt, die Ihr offiziell noch beziehen könnt.

Interessant fand ich dabei, dass das Basismodell iPhone 13 von den Neuankömmlingen für Euch am wenigsten spannend ist. Nur drei Prozent in Deutschland (FR 5 %, COM 7 %, COM.BR 0 %) ließen durchblicken, sich für das iPhone 13 entscheiden zu wollen. Am beliebtesten sind demnach die Pro-Modelle: Satte 33 Prozent der deutschen Next-Community wird sich demnach für ein Pro oder Pro Max entscheiden, in Frankreich und auf der .com-Domain sieht es mit je 28 Prozent recht ähnlich aus.

Das derzeitige Interesse an älteren iPhones ist äußerst überschaubar. / © NextPit

Tendenziell ist sogar das iPhone 13 mini angesagter, was möglicherweise daran liegt, dass es das einzige kompakte neue iPhone ist. Nur sehr wenige Menschen interessieren sich aktuell für die Vorgänger aus der iPhone-12-Reihe oder noch älter. Lediglich in Brasilien gab es insgesamt 14 Prozent der Befragten, die sich für ein älteres Modell interessieren, in den anderen Domains lagen die Summen aus allen älteren Modellen unterhalb von zehn Prozent.

Auch hier möchten wir wieder einen Nutzer zitieren, dieses Mal aus Frankreich. Nico_du_13 hätte sich durchaus vorstellen können, zum iPhone 13 mini zu greifen, sorgt sich aber zu sehr um die Akkulaufzeit:

Hallo. Ich habe für das iPhone 13 gestimmt. Das mini hätte mich von der Größe her auch interessiert. Aber ich befürchte, dass die Akkulaufzeit trotz eines größeren Akkus zu knapp ist. Die Pro-Version interessiert mich nicht. Erstens möchte ich nicht mehr als 1000 € für ein Smartphone ausgeben (das 13er "Base" ist schon recht teuer). Und zweitens hat das 13er für meine Zwecke schon genug Funktionen.

Wann werdet Ihr Euch ein neues iPhone kaufen?

Die letzte Frage beschäftigte sich mit dem Zeitpunkt der geplanten iPhone-Anschaffung. Schlägt man direkt am ersten Tag zu oder wartet man cool ab, bis die Preise sinken? Da gibt es oft natürlich diesen inneren Drang, sofort auf den "Kaufen"-Button zu drücken. Unter einem anderen Beitrag (zu unserer jüngsten Podcast-Folge) habe ich einen sehr sympathischen Kommentar gefunden, der das Drama sehr schön zusammenfasst. Danke an deltakula für diesen Beitrag:

Glaubt mir. Ich habe mit mir gerungen. Nein. Dieses Jahr gibt es für Dich kein neues iPhone. Das alte 12er ist noch gut. Du brauchst keinen Ersatz. Ab gestern 14 Uhr habe ich heldenhaften Widerstand geleistet. Die Maus versteckt. Das WLAN abgestellt. Das Amazon-Passwort gelöscht. Ich habe dem Drang widerstanden, so lange ich konnte. Wirklich! Die Bestellung ging um 14.04 raus.



Jedes Jahr der gleiche Mist. :-(

Ihr seht: Manchmal möchte man gar nicht, ist der Faszination Apples aber offensichtlich erlegen – und das direkt am ersten Verkaufstag. Auch hier fällt Brasilien zwangsläufig wieder aus dem Rahmen. Hier ist unser Überblick über Eure Stimmen:

Außerhalb Brasiliens haben 12-15 Prozent bereits am ersten Tag vorbestellt / © NextPit

Sowohl in Frankreich (15 %), Deutschland (12 %) und auf der .com-Seite (14 %) haben wirklich erstaunlich viele von Euch bereits am ersten Tag Ihr neues Modell vorbestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir so eine Umfrage für keinen anderen Hersteller mit einem auch nur annähernd ähnlich hohem Wert erwarten dürften.

Sehr interessant war bei dieser letzten Frage zudem noch, dass gleich 26 Prozent in Brasilien verkünden, dass sie auf die nächste Generation warten, also aufs iPhone 14. Auch in Frankreich (19 %) und Deutschland (20 %) war dieser Wert sehr hoch, lediglich die .com-Domain hängt da mit 5 Prozent deutlich hinterher.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch, dass Ihr so zahlreich mitgemacht und auch kommentiert habt. Auch in dieser Woche am Freitag haben wir wieder eine Umfrage für Euch geplant – freut Euch also schon mal aufs nächste Thema.