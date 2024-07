Besitzt Ihr ein Samsung-Smartphone und wollt Euer Galaxy S24 Ultra , Galaxy Z Flip 6 oder Galaxy A55 perfekt beherrschen? Dann werft einen Blick auf diese Liste mit den besten versteckten Funktionen und geheimen Shortcuts in One UI 6.

In dieser Liste mit One-UI-6-Tricks zeige ich Euch Shortcuts zu Touch-Gesten, Anpassungsoptionen für Euren Startbildschirm, geheime Einstellungen in der Fotogalerie oder Multitasking-Funktionen, mit denen Ihr echte Samsung-Poweruser werdet.

Ladet Euer Samsung-Smartphone in der Öffentlichkeit sicher auf

Eine der großen Neuerungen in One UI 6 ist das Auto Blocker-Menü in den Samsung-Sicherheitseinstellungen. Damit könnt Ihr automatisch (wow, wer hätte das gedacht?) einige externe Bedrohungen blockieren.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten ist die Blockierung von Befehlen, die über ein USB-C-Kabel übertragen werden. Man kann schließlich einen ganzen Computer und Funksender in einem scheinbar harmlosen USB-C-Kabel verstecken und so Malware übertragen – oder einfach Euer Smartphone fernsteuern.

Ihr setzt Euch solchen Gefahreb aus, wenn Ihr Euer Smartphone an einen öffentlichen USB-C-Anschluss anschließt oder gar ein Kabel von einem Drittanbieter verwendet. Die Auto-Blocker-Funktion von Samsung soll Euch davor schützen, indem sie die Übertragung von Daten, Befehlen und die Installation von Updates über USB-C blockiert. Um diese Funktion zu aktivieren, geht Ihr so vor:

Öffnet die Einstellungen-App. Wählt Sicherheit und Datenschutz. Tippt auf Auto Blocker. Aktiviert die Option

Öffnet die App „Einstellungen“ und wählt „Sicherheit und Datenschutz“. © nextpit Wählt "Automatische Sperre". © nextpit Aktiviert Autosperre. © nextpit

Bedenkt aber, dass es nichts Besseres gibt als einen guten alten USB-C-Blocker, der für ein paar Euro bei Amazon verkauft wird.

Löscht Eure Finger aus gescannten Dokumenten

Die Scanfunktion der Foto-App von Samsung hat mit dem Update auf One UI 6 eine ganze Menge Verbesserungen erfahren. Eine davon ist, dass unerwünschte Objekte automatisch aus einem gescannten Dokument gelöscht werden.

Mit "unerwünschten Objekten" meint Samsung nur Eure Finger, zumindest im Moment. Das ist eine praktische Funktion, wenn Ihr spontan scannen möchtet, ohne Euch die Zeit zu nehmen, Euren Schreibtisch aufzuräumen und das Blatt flach auf den Tisch zu legen. So aktiviert Ihr diese Funktion:

Öffnet die Einstellungen Eurer Kamera-App ⚙️. Tippt im Abschnitt Intelligente Funktionen auf Dokumente und Text scannen. Aktiviert die Option Unerwünschte Objekte entfernen.

Tippt in der Kamera-App auf das Zahnrad-Icon für die Einstellungen. © nextpit Wählt "Dokumente und Text scannen" aus. © nextpit Aktiviert "Unerwünschte Objekte entfernen". © nextpit

In Kombination mit der automatischen Scanfunktion, die aktiviert wird, sobald der Szenenoptimierer ein scanbares Dokument erkennt, macht diese Funktion das Scannen viel intuitiver.

Aber Vorsicht: Wenn Eure Finger zu nah am Text oder anderen Elementen deines Dokuments sind, habt Ihr am Ende einen unleserlichen Pixelbrei. Manchmal hat Samsung auch Schwierigkeiten, einen Finger zu erkennen und löscht ihn nicht automatisch. In jedem Fall könnt Ihr immer noch den Objektlöscher in der Nachbearbeitung verwenden, um Euer gescanntes Dokument manuell zu "säubern".

Diese Funktion funktioniert nicht immer und erzeugt manchmal große Artefakte auf Euren gescannten Fotos. / © nextpit

Fotos blitzschnell aufnehmen

Um ehrlich zu sein, sehe ich den Sinn dieser Funktion nicht wirklich, es sei denn, Ihr wollt Fotos endlos spammen wie ein Paparazzi. In der Kameraanwendung lässt Samsung Euch die Anzahl der Softwareverarbeitungen reduzieren, die bei jeder Fotoaufnahme durchgeführt werden. So reduziert Ihr die Geschwindigkeit der Fotonachbearbeitung:

Öffnet die Foto-App und tippt auf das Einstellungen-Symbol oben links ⚙️. Tippt im Abschnitt Intelligente Funktionen auf Erweiterte Intelligente Optionen. Stellt die Qualitätsoptimierung auf die Stufe Minimum ein.

Tippt in der Kamera-App auf das Zahnrad-Icon für die Einstellungen und wählt "Intelligente Optimierung" aus. © nextpit Wählt „Minimum“, um die Aufnahme von Fotos zu beschleunigen, indem Ihr die Nachbearbeitung verringert. © nextpit

Unterm Strich schränkt Ihr mit dieser Einstellung die Leistung der Nachbearbeitungsalgortihmen ein. Das bedeutet einerseits, dass Ihr schneller mehrere Fotos hintereinander machen könnt. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, dass Ihr an Qualität verliert, da die Verarbeitung nicht so viel Rechenpower bekommt.

Wie kann ich Fotos zwischen zwei Apps auf einmal kopieren und einfügen?

Diese Funktion soll das Teilen von Fotos und Medien intuitiver und schneller machen. Im Grunde genommen müsst Ihr nicht mehr durch das Android-Sharing-Menü gehen. Ihr könnt stattdessen in der Galerie ein oder mehrere Fotos mit einem Finger auswählen und sie mit einem anderen Finger in eine andere Anwendung wie WhatsApp ziehen, ohne den anderen Finger loszulassen.

Das ist die berühmte Drag&Drop-Geste mit zwei Fingern, die auf dem Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) eingeführt wurde. Wie man sie benutzt:

Tippt lang auf ein oder mehrere Bilder in der Galerie. Haltet den Finger gedrückt, mit dem Ihr die Bilder ausgewählt habt. Navigiert mit einem anderen Finger wie gewohnt durch die Benutzeroberfläche und öffnet die andere Anwendung (WhatsApp, Gmail, Notizen, etc.). Zieht mit dem ersten Finger Eure Auswahl per Drag & Drop an die passende Stelle und lasst los.

Beachtet, dass diese Funktion auch im Webbrowser von Samsung funktioniert (bis jetzt nur dieser). Und Ihr könnt damit auch Bilder freistellen und sie als improvisierte Sticker in Euren Nachrichten verwenden.

So ändert Ihr die Sprache einer einzelnen Anwendung

Ich bin Franzose, lebe in Berlin und spreche täglich Englisch und Deutsch. Aber es gibt immer noch viele Apps, die ich lieber auf Französisch behalte, aus Gewohnheit oder weil es gut ist, wenn man als Auswanderer seine Sprache sieht.

Was auch immer der Grund ist, Ihr könnt die Sprache einer App einzeln ändern, ohne die Sprache der gesamten Oberfläche Eures Samsung Smartphones ändern zu müssen.

So geht's:

Geht zu Einstellungen. Tippt auf Globale Verwaltung. Klickt auf App-Sprachen. Wählt die gewünschte Anwendung und die gewünschte Sprache aus.

Geht in den Einstellungen zu "Allgemeine Verwaltung". © nextpit Wählt "App-Sprachen" aus. © nextpit Tippt auf die gewünschte App, um spezifisch die Sprache einzustellen. © nextpit

So deaktiviert Ihr Samsung Pay und Samsung Wallet

Wenn Ihr lieber eine andere Lösung für die Verwaltung von Zahlungen und virtuellen Karten nutzen wollt, könnt Ihr die Samsung Pay- und Samsung Wallet-Optionen deaktivieren.

Öffnet die Anwendung " Samsung Wallet". Wählt die Registerkarte " Alle" (vorher "Menü") am unteren Rand des Bildschirms. Drückt jetzt auf das Symbol Einstellungen(⋮ oder ⚙️) oben rechts auf dem Bildschirm. Öffnet die Wischgeste nach oben (vorher "Schnellzugriff"). Deaktiviert alle Schalter, die mit Lock Screen, Home Screen und Screen Off beschriftet sind.

Ihr könnt die Anwendung auch ganz deinstallieren, wenn Ihr eine radikalere und schnellere Lösung bevorzugt.

Wählt den KI-Tab im Hauptmenü der Wallet-App aus. © nextpit Tippt auf das Menü-Icon mit den drei Punkten. © nextpit Wählt "Einstellungen" aus. © nextpit Öffnet "Schnellzugriff". © nextpit Wählt "Hochwischen-Geste" aus. © nextpit Schaltet alle verfügbaren Optionen aus. © nextpit

Wie Ihr deine Aufgaben mit Routines automatisierst

"Routinen" ist eine App für digitale Produktivität und Wohlbefinden. Mit Ihr könnt Ihr bestimmte Aufgaben auf Eurem Smartphone automatisieren. Im Grunde könnt Ihr verschiedene Szenarien erstellen, die verschiedene Automatisierungen auslösen. Und Ihr könnt den Übergang von einem Szenario zum anderen automatisieren, je nachdem, wie Ihr es nutzt.

Es würde einen ganzen Artikel erfordern, um Euch das alles zu erklären (was ich gerne mache, wenn Ihr das wollt und es mir in den Kommentaren mitteilt).

Im Grunde ist es ein zweistufiger Prozess. Zuerst erstellt Ihr einen oder mehrere Modi. Dann fügt Ihr diesen Modus/diese Modi zu einer oder mehreren Routinen hinzu.

So erstellt Ihr einen Modus:

Öffnet die Einstellungen-App. Wählt Modi und Routinen Wählt die Registerkarte Modi am unteren Rand des Bildschirms. Wählt einen der voreingestellten Modi (Schlafen, Kino, Fahren usw.) oder erstellt Euren eigenen. Wählt das Zeitfenster, in dem der Modus aktiv sein soll, sowie die Wochentage. Wählt die Benachrichtigungsoptionen für diesen Modus. Wählt die Bildschirmeinstellungen für diesen Modus.

Wöhlt "Modi und Routinen" in den Einstellungen aus. © nextpit Wählt einen der verfügbaren Modi aus. © nextpit Definiert die Regeln auf Basis Eurer täglichen Routine. © nextpit Passt die Modi und das Erscheinungsbild des Systems an. © nextpit Legt eine neue Routine an, indem Ihr auf den "+"-Button drückt. © nextpit Definiert die Bedingungen und Aktionen Eurer neuen Routine. © nextpit Ihr könnt mehrere Bedingungen und Aktionen definieren. Denkt dran, hinterer auf "Speichern" zu tippen. © nextpit

So erstellt Ihr eine Routine:

Geht in die Einstellungen-App. Wählt Modi und Routinen. Wählt den Reiter Routinen am unteren Rand des Bildschirms. Drückt das"+"-Zeichen, um einen Modus hinzuzufügen. Drückt auf"Wenn", um die Auslösebedingungen für den Modus auszuwählen. Ihr könnt dann entweder festlegen, dass die Routine aktiviert wird, wenn ein bestimmter Modus aktiv ist, oder Eure eigenen Aktivierungsbedingungen wählen. Drückt "Dann", um die Aufgabe auszuwählen, die mit der Routine automatisiert werden soll. Speichert die Routine, indem Ihr auf " Speichern" tippt.

So ordnet Ihr das Quick-Share-Menü neu an

Das Freigabemenü ist das Fenster, das erscheint, wenn Ihr versucht, eine Datei über die Schnellfreigabefunktion Eures Samsung Smartphones zu teilen. Es werden eine Reihe von Anwendungen zum Teilen vorgeschlagen. Es gibt auch Vorschläge für Kontakte, an die Ihr die Daten senden könnt.

In One UI könnt Ihr dieses Menü so umgestalten, dass die Anwendungen und Kontakte Eurer Wahl zuerst angezeigt werden und der Rest, den Ihr nicht benutzt, verschwindet.

So geht Ihr vor:

Öffnet die App Einstellungen . Wählt Erweiterte Funktionen. Deaktiviert jetzt den Schalter Kontakte beim Teilen von Inhalten anzeigen.

Macht das nur, wenn Ihr keine Vorschläge für Kontakte haben wollt, denen Ihr die Daten, die Ihr teilen wollt, schicken wollt. Ansonsten lässt Ihr den Schalter eingeschaltet.

Öffnet Eure Fotogalerie oder eine andere Anwendung, in der Ihr Dateien teilen könnt, Wählt eine Datei aus und drückt auf das Teilen-Symbol, In dem soeben erschienenen Freigabefenster scrollt Ihr durch die Liste der Anwendungen am unteren Rand des Bildschirms, bis Ihr die Schaltfläche Mehr seht. Drückt im neuen Fenster auf das Stiftsymbol, Ändert die Anordnung der Anwendungen nach Euren Wünschen, indem Ihr die Symbole in die Favoriten zieht.

Öffnet das "Teilen"-Menü in irgendeiner App. © nextpit Scrollt durch die App-Auswahl und wählt "Mehr" aus. © nextpit Tippt auf das Stift-Icon. © nextpit Wählt die Apps aus, die beim Teilen als Favoriten angezeigt werden sollen. © nextpit

Wie Ihr Benachrichtigungen weniger aufdringlich macht

Seid Ihr es leid, dass Pop-up-Benachrichtigungen Euren Bildschirm verschmutzen? Unter One UI könnt Ihr sie auf dem Bildschirm Eures Samsung Smartphones weniger aufdringlich machen.

So geht's:

Geht zu Einstellungen. Geht zu Benachrichtigungen. Drückt auf Benachrichtigungs-Pop-up-Stil. Wählt die Option Kurz.

Ihr könnt diese Einstellung auf alle Eure Anwendungen anwenden oder nur auf die Eurer Wahl. Ihr könnt Euch sicher sein, dass Ihr immer die Möglichkeit habt, die Benachrichtigung zu erweitern, um mehr Details zu sehen, wenn Ihr wollt.

Wählt in den Einstellungen "Benachrichtigungen" aus. © nextpit Tippt auf "Benachrichtigungs-Pop-up-Stil. © nextpit Wählt "Kurz" aus für eine kompakte Benachrichtigungs-Ansicht. © nextpit

So zeigt Ihr die Bildschirmzeit Eures Samsung-Smartphones an

Die Screen-Time ist ein wichtiger Maßstab für die digitalen Wohlfühleinstellungen von Android und Samsung bietet eine Version an, die etwas besser anpassbar ist als Googles native Lösung. Mein Kollege Ben hat eine umfassende Anleitung verfasst, die Euch zeigt, wie Ihr die Bildschirmzeit auf Eurem Samsung-Smartphone anzeigen könnt. Ich stelle Euch hier jedoch die komprimierte Version zur Verfügung:

Öffnet die Einstellungen. Wählt Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung. Tippt auf die Schaltfläche Ziel festlegen unter der Option "Bildschirmzeitziel". Wählt ein Ziel für die Bildschirmzeit aus und tippt auf " Fertig", um ein Ziel festzulegen.

Tippt auf "Ziel setzen". © nextpit Tippt auf den Ring, um die monatliche Statistik zu öffnen. Um das Bildschirmzeitlimit zu löschen oder zu bearbeiten, drückt die Schaltfläche „Ziel“. © nextpit Die Bildschirmzeitstatistiken können auch auf dem Startbildschirm mit einem Widget angezeigt werden. © nextpit Presst auf dem Homescreen lang auf eine leere Stelle und ruft dann "Widgets" auf. © nextpit Klappt den Punkt "Digitales Wohlbefinden" aus und tippt auf "Bildschirmzeit". © nextpit Tippt auf "Hinzufügen". © nextpit Das Widget kann wie üblich auf dem Homescreen bewegt und platziert werden. © nextpit Öffnet in den Einstellungen "Sicherheit und Datenschutz". © nextpit

Wenn Ihr Eure Bildschirmzeit im Auge behalten möchtet, könnt Ihr auch ein Widget aktivieren. Damit könnt Ihr auf Eurem Startbildschirm eine Statistik anzeigen lassen, die regelmäßig aktualisiert wird. Befolget die folgenden Schritte, um das Widget zu aktivieren:

Drückt lange auf den Startbildschirm. Wählt Widget. Tippt auf die Option Digitales Wohlbefinden, um sie zu erweitern. Wählt das Widget Bildschirmzeit. Tippt auf Hinzufügen.

Um das Zeitziel zu bearbeiten oder zu löschen, Tippt auf die Schaltfläche Ziel mit der aktuellen Einstellung für die Bildschirmzeit.

Presst auf dem Homescreen lang auf eine leere Stelle und ruft dann "Widgets" auf. © nextpit Klappt den Punkt "Digitales Wohlbefinden" aus und tippt auf "Bildschirmzeit". © nextpit Tippt auf "Hinzufügen". © nextpit Das Widget kann wie üblich auf dem Homescreen bewegt und platziert werden. © nextpit

Aktiviert die Funktion "Find My Mobile", wenn Ihr Euer Samsung Smartphone verlierst

Find My Mobile ist eine Funktion, die Euch das Leben retten kann, wenn Ihr den Entsperrcode für Euer Samsung-Smartphone vergessen habt oder das Gerät verliert. Auch hier hat mein Kollege Ben der Aktivierung von Find My Mobile auf Eurem Samsung-Gerät ein eigenes Tutorial gewidmet, das ich Euch überlasse, wenn Ihr weitere Einzelheiten wissen möchten.

Auf der Find-My-Mobile-Website könnt Ihr Euch sich mit Eurem Samsung-Konto anmelden und auf die folgenden Funktionen zugreifen:

Das Smartphone klingeln lassen

Das Smartphone sperren

Standort des Smartphones verfolgen

Smartphone-Daten löschen

Ein Backup erstellen

Anrufe und SMS entgegennehmen

Entsperrt das Smartphone

Verlängen der Akkulaufzeit

Verwalten der elterlichen Kontrollfunktionen

So aktiviert Ihr diese Funktionen:

Geht zu Einstellungen. Wählt Sicherheit und Datenschutz. Wählt Schutz vor verlorenen Geräten. Meldet Euch in Eurem Samsung Konto an. Aktiviert die folgenden Optionen: Erlauben, dass dieses Telefon gefunden wird. Letzten Standort senden. Offline-Suche: Mit dieser Option wird das Galaxy-Handy für die Finder von verlorenen Gegenständen mit dem Galaxy SmartTag verfügbar und kann auch von anderen Smartphones geortet werden, wenn es die Netzwerkverbindung verliert.

Öffnet in den Einstellungen "Sicherheit und Datenschutz". © nextpit Wählt "Schutz für verlorene Geräte" aus. © nextpit Aktiviert die benötigten der drei Optionen aus. © nextpit

Und wenn Ihr immer noch nicht genug von den Anleitungen des lieben Ben habt, beachtet, dass er eine erstellt hat, die Euch hilft, Euer Samsung ohne PIN oder Passwort zu entsperren.

Anpassen des Material-You-Themas für One UI

Diese Funktion ist eher den Nutzer:innen von One UI 4 & 5 vorbehalten, da es darum geht, das dynamische "Material You"-Theme einzustellen, das mit Android 12 eingeführt wurde. Mit dieser Funktion könnt Ihr die Farbe der Benutzeroberfläche an die vorherrschende Farbpalette Eures Hintergrundes anpassen.

Auf Eurem kompatiblen Samsung-Smartphone:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt Hintergrundbild und Stil. Diese Option kann auch durch einen langen Druck auf den Homescreen geöffnet werden (wie in der Abbildung unten) Tippt auf Farbpalette. Aktiviert die Option Farbpalette und Wählt die Palette Eurer Wahl. Drückt auf Anwenden, um deine Einstellungen zu speichern.

Ihr könnt dieses Design auch auf die Anwendungssymbole anwenden. In 99 Prozent der Fälle werden jedoch nur die Icons der nativen Anwendungen von Samsung und Google geändert.

Öffnet "Hintergrund und Stil" in den Einstellungen. © nextpit Wählt "Farbpalette" aus. © nextpit Aktiviert die Option "Farbpalette" und wählt zwischen den Vorschlägen. © nextpit

Wie man auf dem Startbildschirm von Samsung Free zu Google Discover wechselt

Die Integration des Google-Discover-Newsfeeds auf der linken Seite des Homescreens ist unter Android mittlerweile demokratisiert. Einige Hersteller leisten jedoch noch etwas Widerstand. Beispielsweise Samsung, das seinen Feed Samsung Free (ehemals Samsung Daily) seinen Nutzer:innen standardmäßig anbietet.

Unabhängig von jeglicher Diskussion über Googles dominante Position auf dem Android-Markt ist hier eine Möglichkeit, wie Ihr Samsung Free auf Eurem Startbildschirm durch Google Discover ersetzen können:

Drückt auf der Startseite lange auf den Bildschirm (nicht auf die Symbole). Streicht im Editor nach rechts. Wählt Google Discover und kehrt zur Startseite zurück (Swipe nach oben oder Home-Button), um zu bestätigen.

Drückt auf dem Homescreen lange auf eine leere Stelle und wischt nach rechts. © nextpit Wählt zwischen "Google Discover" und "Samsung Free" oder deaktiviert das Feature. © nextpit

Ändert die Anordnung der Symbole auf dem Startbildschirm Eures Samsung-Handys

Das ist alles andere als eine versteckte Funktion, aber manchmal kann es hilfreich sein, die Grundlagen zu wiederholen. Wenn Ihr ein Ordnungsfanatiker seid oder mehr Feng Shui auf Eurem Startbildschirm haben möchtet, könnt Ihr die Anordnung der App-Symbole, die Größe des Rasters (4x5 / 4x6 / 5x5 / 5x6) auf der Startseite und in der App-Schublade usw. ändern.

Öffnet die Einstellungen-App . Wählt Startbildschirm. Tippt auf Startbildschirm-Raster oder Apps-Raster, um das Layout im gewünschten Bereich zu ändern. Wählt zwischen 4x5, 4x6, 5x5 oder 5x6 (die Optionen können sich je nach Gerät ändern). Tippt auf Fertig.

Ruft in den Einstellungen "Startbildschirm" auf. © nextpit Tippt auf eine der hervorgehobenen Optionen, um die Anzeige von Symbolen in bestimmten Bereichen anzupassen. © nextpit Wählt aus den verfügbaren Layouts aus und bestätigt die Änderung. © nextpit

Hinzufügen von Widgets zum Sperrbildschirm

Wie der Startbildschirm kann auch der Sperrbildschirm Eures Samsung-Smartphones individuell gestaltet werden. Insbesondere könnt Ihr Widgets hinzufügen, die angezeigt werden, wenn Ihr auf Eurem Always-on-Display oder Sperrbildschirm auf die Uhr Tippt. Ihr könnt nicht jedes beliebige Widget hinzufügen, nur eine Handvoll Apps sind kompatibel. Außerdem könnt Ihr die vertikale Anordnung der Widgets ändern, und zwar in der von Euch gewünschten Reihenfolge.

So fügt Ihr Widgets zum Sperrbildschirm Eures Samsung-Smartphones hinzu:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt Sperrbildschirm und AOD. Tippt auf Widgets und Wählt die Widgets aus, die Ihr anzeigen möchtet. Ihr könnt die vertikale Reihenfolge der Widgets ändern, indem Ihr auf die Schaltfläche Neu anordnen tippt. Sperrt Euer Smartphone und Tippt auf dem Sperrbildschirm auf das Uhr-Widget, um die anderen Widgets anzuzeigen.

Tippt auf "Sperrbildschirm und AOD". © nextpit Tippt auf "Widgets". © nextpit Wählt die gewünschten Widgets aus. Mit einem Tipp auf "Neu ordnen" sortiert Ihr die Widgets. © nextpit Tippt auf die Uhrzeit auf dem Lockscreen, um die ausgewählten Widgets auszuklappen. © nextpit

Eine Anwendung in One UI ausblenden oder einblenden

Mit One UI könnt Ihr Apps auf Eurem Samsung-Smartphone "verstecken". Die App wird dann nicht mehr vom Startbildschirm und dem App-Drawer aus sichtbar sein. So versteckt Ihr eine Anwendung auf Eurem Samsung-Handy:

Drückt lange auf den Startbildschirm. Wählt Einstellungen. Wählt Apps auf dem Startbildschirm und den Apps ausblenden. Wählt die Apps aus, die Ihr ausblenden möchtet, und drückt auf Fertig.

Drückt auf dem Homescreen lange auf eine leere Stelle und wählt dann "Einstellungen" aus. © nextpit Wählt "Apps auf Start- und App-Bildschirm ausblenden" aus. © nextpit

Nur zur Sicherheit: Ihr müsst einfach nach dem Namen der Anwendung suchen, um sie zu finden. Und Ihr könnt eine Anwendung jederzeit wieder "einblenden", indem Ihr die gleiche Methode anwenden und die betreffende Anwendung einfach aus der Liste der ausgeblendeten Anwendungen entfernt.

Wenn Ihr eine Datei wirklich verbergen wollt, geht am besten über die Funktion "Secure Folder", aber dafür braucht Ihr ein Samsung-Konto. Dieser "Secure Folder" ist vom Startbildschirm und der App-Schublade verborgen, der Zugriff ist durch ein Passwort/einen biometrischen Fingerabdruck geschützt.

So versteckt Ihr eine Anwendung oder Datei im Secure Folder:

Wischt nach unten, um das Schnellzugriffsmenü anzuzeigen. Tippt auf die Secure Folder-Verknüpfung (oder fügt sie durch Bearbeiten des Schnellzugriffsmenüs hinzu). Kehrt zum Startbildschirm zurück und tippt auf das Symbol Secure Folder. Tippt im Secure Folder auf das "+"-Zeichen, um eine Anwendung/Datei hinzuzufügen.

Fügt den "Sicheren Ordner" zu Euren Schnelleinstellungen hinzu und tippt drauf. © nextpit Öffnet den sicheren Ordner. © nextpit Tippt auf den "+"-Button, um Apps zum sicheren Ordner hinzuzufügen. © nextpit Ihr könnt nicht nur bereits installierte Apps verstecken, sondern sie auch direkt in den sicheren Ordner installieren. © nextpit

So nutzt Ihr die Wireless-Powershare-Funktion auf dem Samsung-Handy

Wireless PowerShare ist eine Funktion in One UI, mit der Ihr Galaxy-Smartphones in "Wireless Charger" verwandeln könnt. Es ist im Grunde genommen Samsungs Eigenname für ein Feature, das allgemein als Reverse-Wireless-Charging bekannt ist.

Ihr könnt Eure Galaxy Watch, Galaxy Buds oder jedes andere Qi-zertifizierte Gerät aufladen, indem Ihr es auf die Rückseite eures Samsung Smartphones legt. So aktiviert Ihr die Funktion:

Öffnet das Menü Schnelleinstellungen. Tippt auf die Schaltfläche Drahtlose Energiefreigabe. Positioniert die Geräte gemäß den angezeigten Anweisungen.

Öffnet das Schnelleinstellungen-Menü und tippt auf "Wireless PowerShare". Diese Option muss manuell zu den Schnelleinstellungen ergänzt werden. © nextpit Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. © nextpit In den erweiterten Optionen könnt Ihr Grenzwerte festlegen, um zu verhindern, dass der Akku während der Freigabe entladen wird. © nextpit

So passt Ihr das Side-Panel-Menü der One UI an

Side Key ist eine Funktion von One UI, mit der Ihr ein seitliches Schnellzugriffsfeld an den Rändern des Bildschirms Eures Samsung-Smartphones verstecken könnt. Tippt doppelt oder haltet die transparente Leiste am rechten Rand Eures Displays gedrückt und schon könnt Ihr Eure Lieblingsanwendungen und sogar Anwendungspaare hinzufügen, die sich dann direkt im geteilten Bildschirm öffnen.

Wischt vom rechten Rand zum Screen, um das Side Panel zu öffnen. © nextpit Tippt auf das Stift-Symbol. © nextpit Ergänzt oder entfernt Apps, die im Panel auftauchen sollen. © nextpit

Aktiviert den Dual Messenger, um zwei WhatsApp-Konten zu verwenden

Messaging-Apps, die mit Eurer Rufnummer verknüpft sind, erlauben in der Regel nur die Registrierung einer Instanz der App. Mit der Funktion "Dual Messenger" könnt Ihr Apps wie WhatsApp, Signal und Telegram "klonen", so dass Ihr z. B. die private und die berufliche Nummer in der gewünschten App verwenden könnt.

So aktiviert Ihr diese Funktion:

Geht zu Einstellungen. Wählt Erweiterte Funktionen. Öffnet Dual Messenger. Wählt die entsprechende Messaging-Anwendung aus.

Öffnet "Erweiterte Funktionen" in den Einstellungen. © nextpit Wählt "Dual Messenger" aus. © nextpit Aktiviert die Funktion für gewünschte Apps. © nextpit

Nach einigen Sekunden wird in der App-Liste ein zweites Symbol für die ausgewählte App angezeigt, das mit einem orangefarbenen Symbol für das sekundäre Konto markiert ist. Dann müsst Ihr das Registrierungsverfahren des Dienstes normal befolgen.

Gebt der Bixby-Taste eine andere Verwendung

Der virtuelle Assistent Bixby ist nicht gerade unumstritten. Wenn Ihr ein Gerät habt, das mit der dedizierten Bixby-Taste ausgestattet ist, aber den Assistenten nicht verwenden möchtet, könnt Ihr ihn über die Einstellungen-App als Verknüpfung zu anderen Tools einrichten.

Letztere haben keine eigene Bixby-Taste, aber die Power-Taste ist standardmäßig mit dem Samsung-Assistenten verbunden. Mittlerweile muss Samsung eine Anleitung zum Ausschalten des Smartphones bereitstellen, weil ein langer Druck auf den Einschaltknopf, die universelle Geste zum Ein- und Ausschalten Eures, Bixby aktiviert. Nicht schlecht, Samsung. Wirklich, bravo!

So belegt Ihr die Einschalttaste neu:

Geht in die Einstellungen-App . Tippt auf Erweiterte Funktionen. Wählt Seitentaste (Seitentaste in einigen Modellen oder One UI Versionen). Wählt das Menü Ausschalten unter "Drücken und halten".

Öffnet "Erweiterte Funktionen" in den Einstellungen. © nextpit Wählt "Funktionstaste" aus. © nextpit Wählt aus zwischen "Bixby aktivieren" und "Ausschalten-Menü". © nextpit One UI bietet außerdem zusätzliche Möglichkeiten zum Ausschalten über das Menü „Schnelleinstellungen“ oder über eine Tastenkombination. © nextpit

WLAN mit anderen teilen

Neuere Android-Versionen bieten bereits Optionen zur Freigabe der Wi-Fi-Netzwerk-ID und des Passworts über QR-Codes. Und Android 12 verspricht, das Teilen in die Funktion "Nearby Share" zu integrieren, aber während das System noch längst nicht auf dem Handy ankommt, bietet die One UI einige Shortcuts zum Senden und Empfangen von Zugangsdaten.

Um einen QR-Code für die Wi-Fi-Freigabe in Samsung One UI zu generieren, bietet Samsung mehrere Verknüpfungen im Schnellzugriffsmenü oder in den Wi-Fi-Einstellungen an. Die folgenden Schritte zeigen wahrscheinlich den schnellsten Weg:

Öffnet das Schnelleinstellungsmenü, indem Ihr vom oberen Rand des Displays nach unten wischt. Drückt lange auf die Wi-Fi-Verknüpfung. Wählt das aktive Wi-Fi-Netzwerk aus (normalerweise das erste). Tippt auf das Symbol ⚙️ (Zahnrad). Drückt den QR-Code-Button am unteren Rand des Bildschirms.

Geht in die Schnelleinstellungen und haltet den WLAN-Button lange gedrückt. © nextpit Tippt auf das aktuelle Netzwerk. © nextpit Drückt auf das Zahnrädchen-Symbol. © nextpit Tippt unten auf QR-Code. © nextpit Der QR-Code kann entweder geteilt oder in der Galerie abgespeichert werden. © nextpit

Multitasking: zwei Apps gleichzeitig verwenden

Samsung bietet einige Alternativen an, um uns mit zwei Apps gleichzeitig auf dem Smartphone arbeiten zu lassen. Die Nützlichkeit der Funktion hängt von der Bildschirmgröße und der Leistung des Geräts ab, aber Ihr müsst kein leistungsstarkes Galaxy Z Fold 6 haben, um Multitasking zu erleben:

So zeigt Ihr zwei Apps im Split-Screen-Format an:

Öffnet das Menü " Letzte Apps". Wischt vom Startbildschirm aus nach oben und haltet die Taste gedrückt, wenn Ihr die Gestennavigation verwendet.

Wenn Ihr die Navigationsleiste verwendet, drückt die Taste III (Letzte Apps). Drückt lange auf das App-Symbol, das Ihr im geteilten Bildschirm anzeigen möchtet. Zieht das App-Symbol an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms und lasst es los, wenn Ihr die Nachricht "Zum Öffnen hier ablegen " seht. Wählt die zweite App auf der anderen Hälfte des Bildschirms aus.

Ihr könnt auf die Schaltfläche ... in der Mitte des Bildschirms tippen, um die Reihenfolge der Apps umzukehren oder eine Verknüpfung zu dem angezeigten App-Paar zu speichern.

Tippt im Menü der zuletzt aufgerufenen Apps lange auf das App-Symbol. © nextpit Legt die App in einer der Bildschirm-Hälften ab, wenn "Zum Öffnen hierher ziehen" eingeblendet wird. © nextpit Wählt für die andere Hälfte eine andere App aus. © nextpit Tippt auf den "..."-Button in der Mitte, um die beiden Apps zu wechseln, oder das Paar zu speichern. © nextpit

So zeigt Ihr eine oder mehrere Anwendungen in einem schwebenden Fenster an:

Öffnet das Menü Letzte Anwendungen. Wischt vom Startbildschirm aus nach oben und haltet die Taste gedrückt, wenn Ihr die Gestennavigation verwendet.

Wenn Ihr die Navigationsleiste verwendet, drückt die Taste III (Letzte Apps). Drückt lange auf das App-Symbol, das Ihr in einem Pop-up-Fenster anzeigen möchtet. Zieht das App-Symbol in die Mitte des Bildschirms und lasst es los, wenn Ihr die Meldung Hier ablegen für Pop-up-Ansicht seht.

Ihr könnt in Schritt 2 auch einfach irgendwo auf das Anwendungsfenster drücken und es gedrückt halten, das funktioniert genauso gut und spart Euch Schritt 3. Ihr könnt das Fenster nach Belieben verschieben und auch die Größe verändern.

Tippt im Menü der zuletzt aufgerufenen Apps lange auf eine App. © nextpit Legt die App in der Bildschirm-Mitte unter "Zur Pop-up-Ansicht hierher ziehen" ab. © nextpit Iht könnt das Fenster in der Größe anpassen und über die Leiste oben verschieben. © nextpit

Nehmt ein Video vom Display auf

Das Aufnehmen eines Screenshots ist ein bekanntes Feature des Systems, aber nicht jeder weiß, dass Samsung auch ein Tool zum Screen-Recording anbietet.

Die Aufnahme funktioniert in den meisten Apps und Spielen, dient aber z. B. nicht zum Aufnehmen geschützter Inhalte - d. h., Ihr könnt kein Streaming von Netflix oder einige Apps mit Sicherheitseinschränkungen aufnehmen. Um ein Video des Bildschirms aufzunehmen, öffnet das Quick Dashboard und tippt auf das entsprechende Symbol.

Ab One UI 4 habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch mit der Selfie-Kamera zu zeigen, während Ihr Euren Bildschirm aufnehmt. Drückt einfach auf das Männchen-Symbol.

Tippt in den Schnelleinstellungen auf "Bildschirmrekorder". © nextpit Wählt die gewünschte Audio-Option aus und drückt dann auf "Aufnahme starten". © nextpit Zusätzlich könnt Ihr Euch gleichzeitig auch selbst aufnehmen, indem Ihr oben rechts auf das Männchen-Symbol tippt. Mit einem Tipp auf den Stopp-Button beendet Ihr die Aufnahme. © nextpit

Gesten-Navigation einschalten

Die Gestennavigation in der Benutzeroberfläche ermöglicht es Euch, die Navigationsleiste des Smartphones auszublenden und so mehr Platz für die Anzeige von Apps zu schaffen. Um Gesten auf dem Smartphone zu aktivieren, öffnet einfach die Einstellungen-App und befolgt diese Schritte:

Wählt Anzeige. Öffnet Navigationsleiste. Wählt Wischgesten.

Öffnet "Anzeige" in den Einstellungen. © nextpit Tippt auf "Navigationsleiste". © nextpit Wählt "Streichgesten" aus. © nextpit

Mit dieser Einstellung verschwindet die Navigationsleiste – mit den Schaltflächen zum Wechseln von Apps, Start und Zurück – komplett und Ihr bewegt Euch fortan mit Gesten im System. Die Option Gesten-Tipps zeigt die horizontale Linie an, die als Referenz für den Bereich dient, in dem die Navigationsgesten ausgeführt werden sollen.

Dark Mode hilft, Akkustrom zu sparen

Eine willkommene Ergänzung der One UI für Smartphones und Tablets ist die Option Dark Mode. Bei Geräten mit AMOLED-Display hilft die Funktion, Akku zu sparen, ohne alternative Themes installieren zu müssen. Außerdem könnt Ihr die Aktivierung/Deaktivierung des dunklen Modus programmieren.

Öffnet die Einstellungen-App . Wählt Anzeige. Wählt Einstellungen für den Dark Mode. Aktiviert die Option Nach Zeitplan einschalten. Legt Euren bevorzugten Zeitplan fest.

Öffnet "Anzeige" in den Einstellungen. © nextpit Tippt auf "Einstellungen für Dark Mode". © nextpit

In der Option Dark-Mode-Einstellungen könnt Ihr den Modus so planen, dass er nur zu bestimmten Tageszeiten aktiviert wird, ob die Einstellung auch für das Hintergrundbild des Smartphones gilt oder ob die Einstellung auch den Blaulichtfilter aktiviert, der mehr Sehkomfort verspricht.

Einige Anwendungen in den Ruhezustand versetzen, um Euren Akku zu schonen

Ich würde dir dringend davon abraten, diese Option zu aktivieren, weil Samsung Hintergrundanwendungen sehr aggressiv beendet. Aber wenn Ihr wirklich ein paar Prozent mehr Akkulaufzeit braucht, um friedlich durch den Tag zu kommen, wer bin ich dann, darüber zu urteilen?

In den Akku-Einstellungen von One UI habt Ihr die Möglichkeit, den Hintergrundbetrieb bestimmter Anwendungen in drei Stufen einzuschränken, die festlegen, wie aggressiv Samsung sie "killen" will oder nicht:

Anwendungen im Standby-Modus.

Anwendungen im Tiefschlaf.

Anwendungen, die sich nie im Standby-Modus befinden.

So aktiviert Ihr diese Funktion:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt Akku. Wählt Grenzen der Hintergrundnutzung. Aktiviert die Option Ungenutzte Apps in den Ruhezustand versetzen. Wählt Eure benutzerdefinierten Einstellungen für die gewünschten Apps aus.

Wählt in den Einstellungen "Akku" aus. © nextpit Wählt "Hintergrundnutzung" aus. © nextpit Wählt die Apps aus, die nie aus dem Speicher gelöscht werden sollen. © nextpit

Systemgeschwindigkeit erhöhen

Wie Ihr wahrscheinlich bereits wisst, könnt Ihr in den Entwickleroptionen des Android-Betriebssystems die Oberflächenanimationen reduzieren. Diese Änderung macht Smartphones schneller, da Animationen zum Schließen, Öffnen und Wechseln zwischen Apps schneller werden.

Aber viele Leute wissen nicht, dass Samsung mit One UI die Möglichkeit bietet, die Systemleistung mit einem einfachen Tweak noch weiter zu beschleunigen. Öffnet einfach die App "Einstellungen" und folgt den Schritten:

Geht zu Barrierefreiheit. Wählt Sehverbesserungen. Scrollt nach unten und schaltet Animationen reduzieren (oder Animationen entfernen) ein.

Tippt in den Einstellungen auf "Eingabehilfe". © nextpit Wählt "Verbesserungen der Sehhilfe". © nextpit Aktiviert "Animationen verringern". © nextpit Tippt in den Schnelleinstellungen auf das "Bildschirm drehen"-Symbol. © nextpit Loggt Euch auf der "SmartThings Find"-Seite ein und wählt "Daten löschen" aus. © nextpit Loggt Euch auf der "Google Find my"-Seite ein und wählt "Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen" aus. © nextpit Tippt bei der Samsung-Tastatur lange auf die Leertaste. © nextpit Wischt nach links oder nach rechts, um den Cursor im aktiven Text zu verschieben. © nextpit Geht in die Galaxy-Store-App, wählt "Apps" aus, dann "Themes" und schließlich "Die besten Always On Displays". © nextpit Wählt ein Theme aus und ladet es herunter. © nextpit Tippt nach dem Download auf "Anwenden". © nextpit Tippt mit dem S Pen auf das Stift-Symbol, um das "Air Command"-Menü zu öffnen. © nextpit Wählt das Zahnrad-Icon aus. © nextpit Tippt auf "Wenn S Pen entfernt wird". © nextpit Wählt "Notiz erstellen" aus. © nextpit Klappt das Schnelleinstellungen-Menü auf und wählt unten links "Smart View" aus. © nextpit Entscheidet Euch für eines der erkannten Displays. © nextpit Drückt dann auf "Jetzt starten". © nextpit Tippt die angezeigte PIN auf dem entsprechenden Display ein. © nextpit Um die Einstellungen zu ändern, tippt auf das "Smart View"-Symbol. © nextpit Über das "Smart View"-Menü könnt Ihr die Verbindung auch beenden. © nextpit Öffnet die Telefon-App. © nextpit Tippt auf das Icon mit den drei untereinander angeordneten Punkten. © nextpit Geht in die Einstellungen. © nextpit Tippt auf "Zusatzdienste", dann auf "Anrufsperre" und auf "Nummer verbergen". © nextpit Tippt in den Einstellungen oben auf die Profilinfo. © nextpit Tippt auf "Abmelden" und folgt den Anweisungen. © nextpit Drückt lange auf ein Widget und wählt dann "Stapel erstellen" aus. © nextpit Wählt ein zweites Widget aus (es muss die gleiche Größe wie das erste haben). © nextpit Tippt auf "Hinzufügen". © nextpit Durch Drüberwischen wechselt Ihr zwischen den Widgets. © nextpit Öffnet ein Bild in der Galerie-App, tippt auf das Punkte-Icon und wählt dann "Details" aus. © nextpit Tippt auf "Überarbeiten". © nextpit Überprüft das Ergebnis und tippt dann auf "Speichern". © nextpit Wählt in den Einstellungen "Erweiterte Funktionen" aus. © nextpit Tippt auf "Multi Window". © nextpit Aktiviert die "Für geteilten Bildschirm streichen"-Option. © nextpit Wählt in den Einstellungen "Gerätewartung" aus. © nextpit Öffnet den "Wartungsmodus". © nextpit Tippt auf "Aktivieren". © nextpit Falls gewünscht, lasst Ihr ein Protokoll erstellen, dann tippt auf "Neu starten". © nextpit Ein Wasserzeichen verrät Euch, dass Ihr nicht im normalen Profil unterwegs seid. © nextpit Um den Wartungsmodus zu beenden, wischt in die Schnelleinstellungen nach unten und tippt auf "Dein Smartphone ist im Wartungsmodus". © nextpit Tippt auf "Beenden", um das Handy wieder im normalen Modus zu starten. © nextpit Tippt lange auf ein Symbol auf dem Startbildschirm und tippt auf "Auswählen". © nextpit Wählt die gewünschten Appsymbole aus. © nextpit Nehmt die Symbole per Drag and Drop mit auf einen anderen Screen. © nextpit Genauso könnt Ihr auch mehrere Apps auf einmal deinstallieren oder vom Screen entfernen. © nextpit

Beachtet, dass Ihr diese Option bei fast allen Android-Overlays habt, nicht nur bei One UI. Wir haben auch eine detailliertere Anleitung, wie Ihr Euer Android-Smartphone schneller macht, indem Ihr Animationen reduziert.

Wie Ihr das Display auf Eurem Samsung-Handy dreht

Kommen wir jetzt zu einem Tipp, der Samsung-Veteranen eventuell zum Lachen bringen wird. Aber nicht jeder weiß, wie man die automatische Bildschirmdrehung auf einem Samsung-Smartphone ein- oder ausschaltet. Hier sind die Schritte, die Ihr wissen müsst, um die Bildschirmdrehung zu aktivieren:

Wischt auf dem Bildschirm nach unten, um das Menü Schnelleinstellungen aufzurufen. Drückt die Porträt-Taste , um den Displayinhalt statisch zu halten. Alternativ könnt Ihr auch die Funktion "Automatisch drehen " aktivieren, um zu vermeiden, dass Ihr ins Querformat wechselt, wenn Ihr das Smartphone dreht.

Tippt in den Schnelleinstellungen auf das "Bildschirm drehen"-Symbol. © nextpit

Wie Ihr Euer Samsung-Smartphone ohne PIN oder Passwort aus der Ferne zurücksetzen kannst

In der Vergangenheit war es möglich, ein Galaxy-Smartphone oder -Tablet aus der Ferne über das Internet zu entsperren, indem man dasselbe Samsung-Konto auf dem Gerät verwendete. Leider wurde diese Möglichkeit Ende 2023 abgeschafft. Wenn Ihr also Eure Telefon-PIN vergessen habt, könnt Ihr den Schutz des Sperrbildschirms nicht mehr zurücksetzen.

Wenn Ihr jedoch bereit seid, die Daten des Telefons/Tablets zu verlieren, ist es immer noch möglich, sie aus der Ferne von dem gesperrten Gerät zu löschen, indem Ihr diese Schritte befolgt:

Option 1: Ein Samsung Telefon mit SmartThings Find zurücksetzen:

Öffnet SmartThings Find (Find My Mobile) im Browser. Meldet Euch mit Euren Zugangsdaten oder mit Eurem Google-Konto an. Wählt das registrierte Gerät im linken Menü aus. Tippt auf die Option Daten löschen unten auf dem Bildschirm.

Loggt Euch auf der "SmartThings Find"-Seite ein und wählt "Daten löschen" aus. © nextpit

Option 2: Das Handy über einen Browser zurücksetzen

Geht auf die Seite des Google Find-My-Device-Dienstes. Meldet Euch bei Eurem Google-Konto an. Wählt das Gerät aus, das Ihr löschen möchtet. Wählt Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Daten von Eurem Smartphone zu löschen, auch den vergessenen Sperrcode.

Tippt bei der Samsung-Tastatur lange auf die Leertaste. © nextpit

Option 3: Setzt das Smartphone ohne einen Browser zurück

Schaltet Euer Smartphone aus – Warnung: Alle Daten gehen verloren! Haltet die Power- und die Lautstärketaste gedrückt, um in den Reset-Modus zu gelangen. Navigiert hier mit der Lautstärkewippe. Wählt mit der Einschalttaste eine Option aus. Wählt den Wiederherstellungsmodus, dann Wipe data/factory reset und bestätigt erneut. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird Euer Smartphone neu gestartet und Ihr könnt Euch wie gewohnt mit Eurem Google-Konto anmelden.

Ihr könnt Euer Smartphone auch mit den Tasten zurücksetzen. / © nextpit

Wie Ihr die Tastatur Eures Samsung-Handys als Trackpad verwendet

Die Eingabe eines langen Textes auf der Tastatur Eures Smartphones kann schnell zur Qual werden, wenn Ihr den Cursor neu positionieren müsst. Glücklicherweise ist es möglich, die Tastatur Eures Smartphones als Trackpad zu verwenden, um den Cursor schnell an die richtige Stelle zu setzen. Meine Kollegin Camila zeigt Euch in ihrer Anleitung, wie Ihr die Tastatur Eures Samsung-Smartphones als Trackpad verwenden könnt. Alternativ gibt es hier eine Kurzzusammenfassung:

Öffnet die Samsung-Tastatur. Drückt lange auf die Leertaste. Wartet, bis das Symbol zur Steuerung des Cursors auf dem Bildschirm erscheint. Bewegt Euren Finger über die Tastatur, um den Cursor an die gewünschte Stelle zu verschieben.

Tippt bei der Samsung-Tastatur lange auf die Leertaste. © nextpit Wischt nach links oder nach rechts, um den Cursor im aktiven Text zu verschieben. © nextpit

So passt Ihr das Always-On-Display auf Eurem Galaxy-Smartphone an

Das Always-On-Display ist eine ziemlich clevere Funktion, mit der Ihr auf wichtige Informationen wie die Uhrzeit oder bestimmte Benachrichtigungen zugreifen könnt, ohne den Bildschirm einschalten zu müssen. One UI 4.0 ermöglicht es Euch, das Always-On-Display anzupassen, sodass Ihr viele verschiedene Dinge sehen könnt. Hier gibt es wieder ein ausführliches Tutorial darüber, wie Ihr das Always-On-Display auf einem Galaxy-Smartphone anpassen könnt. Für die weniger motivierten unter Euch sind hier die Schritte, die Ihr ausführen müsst:

Öffnet den Galaxy Store. Wählt die Registerkarte Apps (über die Navigationsleiste unten). Geht zum Abschnitt Themes. Tippt dann auf Top Always On Displays. Wählt das AOD Eurer Wahl aus. Drückt auf Herunterladen. Bestätigt Eure Auswahl mit Übernehmen. Wählt Uhr und Bild und tippt dann auf Fertig.

Geht in die Galaxy-Store-App, wählt "Apps" aus, dann "Themes" und schließlich "Die besten Always On Displays". © nextpit Wählt ein Theme aus und ladet es herunter. © nextpit Tippt nach dem Download auf "Anwenden". © nextpit

So erstellst Ihr schnell eine Notiz auf Eurem Galaxy S Ultra

Zu den vielen Shortcuts für den S Pen bei neueren Ultra-Modellen gehört auch die Erstellung von Notizen, sobald Ihr den Bedienstift entnehmt. Hier haben wir wieder eine ausführliche Anleitung für Euch. Im Folgenden finden Ihr wieder die Schritte, die Ihr befolgen müsst, um die Aktion des Herausziehens des S Pen neu zuzuweisen und automatisch eine Notiz zu erstellen:

Nachfolgend findest Ihr die Schritte, mit denen Ihr die Funktion einrichtet:

Zieht den S Pen aus seinem Fach. Ruft das Air Command-Menü auf (wenn es nicht automatisch angezeigt wird, tippt Ihr auf das kleine transparente Stiftsymbol am Rand des Bildschirms). Tippt unten links im Air Command-Menü auf das ⚙️ Zahnrad-/Einstellungssymbol. Tippt auf Wenn S Pen entfernt wird. Wählt Notiz erstellen.

Tippt mit dem S Pen auf das Stift-Symbol, um das "Air Command"-Menü zu öffnen. © nextpit Wählt das Zahnrad-Icon aus. © nextpit Tippt auf "Wenn S Pen entfernt wird". © nextpit Wählt "Notiz erstellen" aus. © nextpit

So verbindet Ihr Euer Samsung-Smartphone mit dem Smart TV

Wenn Ihr von Eurem Galaxy-Smartphone oder -Tablet auf den Samsung Smart TV spiegeln wollt, müsst Ihr die Funktion Smart View verwenden. Mit diesem Feature könnt Ihr den Bildschirminhalt Eures Handys auf den Smart TV streamen. Mein Kollege Rubens hat ein Tutorial verfasst, das Euch genau zeigt, wie Ihr Euer Galaxy-Smartphone mit dem Smart TV verbinden könnt. Hier finden Ihr eine Zusammenfassung der Schritte:

Öffnet und erweitert das Menü Schnelleinstellungen (indem Ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt). Drückt die Schaltfläche Smart View . Wartet, bis die Bildschirme erkannt werden und klickt auf das Gerät Eurer Wahl. Bestätigt die Bildschirmübertragung, indem Ihr auf Jetzt starten drückt. Bei manchen Fernsehern muss ein Pairing-Menü geöffnet werden – siehe Anleitung im Handbuch.

Klappt das Schnelleinstellungen-Menü auf und wählt unten links "Smart View" aus. © nextpit Entscheidet Euch für eines der erkannten Displays. © nextpit Drückt dann auf "Jetzt starten". © nextpit Tippt die angezeigte PIN auf dem entsprechenden Display ein. © nextpit Um die Einstellungen zu ändern, tippt auf das "Smart View"-Symbol. © nextpit Über das "Smart View"-Menü könnt Ihr die Verbindung auch beenden. © nextpit

Versteckt oder blockiert Eure Telefonnummer auf Eurem Galaxy-Smartphone

Mit einer etwas versteckten Einstellung in der Telefon-App könnt Ihr Eure Telefonnummer bei Anrufen ausblenden. Um die Anzeige Eurer Nummer in der Anrufer-ID anderer Personen zu deaktivieren, befolgt die Anweisungen von Casi:

Öffnet die Telefon-App. Tippt auf das 3-Punkte-Symbol(⋮) in der oberen rechten Ecke. Wählt Einstellungen. Tippt auf Ergänzende Dienste. Tippt auf Anrufsperre. Wählt dann Nummer verbergen.

Öffnet die Telefon-App. © nextpit Tippt auf das Icon mit den drei untereinander angeordneten Punkten. © nextpit Geht in die Einstellungen. © nextpit Tippt auf "Zusatzdienste", dann auf "Anrufsperre" und auf "Nummer verbergen". © nextpit

Ein Samsung-Konto von Eurem Galaxy-Handy entfernen

Wenn Ihr aus Versehen ein Samsung-Konto hinzugefügt oder ein neues Login erstellt habt und das vorherige entfernen wollt, könnt Ihr diese Anweisungen befolgen, um es von Eurem Galaxy-Smartphone zu entfernen. Lest diesen Artikel, um zu erfahren, wie Ihr Euer Konto dauerhaft löscht.

Öffnet die Einstellungen-App. Tippt auf die obere Kachel, um die Seite mit dem Samsung-Konto aufzurufen. Scrollt nach unten und tippt auf Abmelden. Bestätigt Eure Wahl.

Tippt in den Einstellungen oben auf die Profilinfo. © nextpit Tippt auf "Abmelden" und folgt den Anweisungen. © nextpit

So erstellt Ihr gestapelte Widgets

Mit dieser Funktion kannst Ihr mehrere Widgets an einer Stelle stapeln, wie auf dem iPhone. Das kann sehr praktisch sein, wenn Ihr Euren Homescreen anpassen wollt, ohne eine Milliarde Anwendungskurzbefehle und Widgets zu platzieren. So funktioniert es:

Diese Funktion ermöglicht es Euch, wie beim iPhone, mehrere Widgets an einem Ort zu stapeln. Das kann sehr praktisch sein, wenn Ihr Euren Bildschirm individuell gestalten wollt, ohne eine Milliarde App-Verknüpfungen und Widgets auf dem Bildschirm zu platzieren. Und so funktioniert's:

Fügt ein Widget hinzu (haltet den Startbildschirm gedrückt > Widgets). Haltet ein bestehendes Widget gedrückt. Tippt im neu geöffneten Fenster Intelligente Vorschläge auf Stapel erstellen. Wählt das Widget, das Ihr stapeln möchtet, und tippt auf Hinzufügen.

Drückt lange auf ein Widget und wählt dann "Stapel erstellen" aus. © nextpit Wählt ein zweites Widget aus (es muss die gleiche Größe wie das erste haben). © nextpit Tippt auf "Hinzufügen". © nextpit Durch Drüberwischen wechselt Ihr zwischen den Widgets. © nextpit

Sobald Ihr einen Stapel erstellt habt, könnt Ihr ihn mit einem langen Druck bearbeiten und Widgets zum Stapel hinzufügen oder von ihm entfernen.

Mit Swipe-Geste zum Split-Screen wechseln

Der Split-Screen-Modus ermöglicht es Euch, zwei Apps gleichzeitig zu nutzen. One UI verfügt über eine Geste, mit der Ihr diese Funktion schnell aufrufen könnt. Aktiviert diese Geste, indem Ihr die folgenden Schritte befolgt:

Geht zu Einstellungen Ruft jetzt Erweiterte Funktionen auf. Geht zu Labs Aktiviert den Schalter mit der Bezeichnung "Split-Screen-Wischen". Wischt mit zwei Fingern vom unteren Rand des Bildschirms nach oben.

App mit Swipe-Geste im Fenstermodus öffnen

Dies ist eine weitere einfache, aber praktische Geste, die Euch das Leben im Alltag erleichtert. Ihr müsst nur die folgenden Schritte befolgen, um sie zu aktivieren:

Öffnet die App Einstellungen. Wählt Erweiterte Funktionen. Wählt " Multiwindow " (vorher war es unter "Labs" verfügbar). Aktiviert den Schalter mit der Beschriftung Swipe for pop-up view. Wischt diagonal von der oberen linken oder rechten Ecke des Displays und lasst dann los. Ihr könnt den Zielbereich des Shortcuts anpassen, indem Ihr auf Swipe for pop-up view tippt.

So bearbeitet Ihr ein Foto in der Galerie

Samsung hat die Optionen für die Fotobearbeitung verbessert und die Funktion, mit der Ihr ein Foto überarbeiten könnt, ist ziemlich effektiv. Hier sind die Schritte, die Ihr befolgen müsst, um Eure Fotos zu korrigieren:

Öffnet die Galerie-App Wählt ein Foto aus. Tippt auf die Schaltfläche ⋮ in der oberen rechten Ecke. Wählt Details. Tippt auf die Schaltfläche Remaster. Die Schritte im Video unten sind von einer früheren Version und dadurch etwas anders.

Ihr habt nun einen Schieberegler, den Ihr von links nach rechts zieht, um das Ergebnis vor und nach dem Bearbeiten zu vergleichen. Ihr könnt das Original mit demselben Verfahren wie oben wiederherstellen. Die Option "Original wiederherstellen" wird anstelle von "Foto bearbeitet" erscheinen.

So löscht Ihr Objekte in Euren Fotos

Wie Apple und Google hat auch Samsung eine magische Radiergummifunktion entwickelt, um Objekte in Euren Fotos zu löschen. So benutzt Ihr sie:

Öffnet die Galerie-App. Wählt ein Foto aus. Tippt auf die Schaltfläche ✨ (Sterne). Wählt den/die Bereich(e) des Fotos aus, die Ihr löschen möchtet. Drückt die Radieren-Taste. Die Schritte im Video unten stammen von einer früheren Version und sind leicht verändert.

Ihr könnt das Foto auch als Kopie speichern, um das Original zu behalten. Aber in jedem Fall könnt Ihr das Original mit demselben oben beschriebenen Verfahren wiederherstellen.Das erzeugte Bild wird mit einem Wasserzeichen versehen, damit Ihr wisst, dass es von der KI bearbeitet wurde.

Verwendet den Wartungsmodus, um Eure Privatsphäre während der Reparatur zu schützen

Wenn Ihr Euer Galaxy-Smartphone zur Reparatur einschicken müsst, der Techniker aber darauf besteht, das Telefon zu entsperren (oder es auf diese Weise braucht), könnt Ihr den Wartungsmodus verwenden. Damit kann er das Telefon frei benutzen, ohne auf Eure persönlichen Daten, Dateien und Apps zuzugreifen. Der Wartungsmodus funktioniert ähnlich wie ein sekundäres Profil auf dem Handy, wird aber verworfen, sobald Ihr ihn ausschaltet:

Öffnet die Einstellungen-App. Wählt Gerätepflege. Wählt Wartungsmodus. Tippt auf Einschalten. Tippt auf Neustart. Ihr könnt optional ein Fehlerprotokoll aufzeichnen, um die Fehlersuche zu erleichtern.

Wählt in den Einstellungen "Gerätewartung" aus. © nextpit Öffnet den "Wartungsmodus". © nextpit Tippt auf "Aktivieren". © nextpit Falls gewünscht, lasst Ihr ein Protokoll erstellen, dann tippt auf "Neu starten". © nextpit Ein Wasserzeichen verrät Euch, dass Ihr nicht im normalen Profil unterwegs seid. © nextpit Um den Wartungsmodus zu beenden, wischt in die Schnelleinstellungen nach unten und tippt auf "Dein Smartphone ist im Wartungsmodus". © nextpit Tippt auf "Beenden", um das Handy wieder im normalen Modus zu starten. © nextpit

Um den Wartungsmodus zu verlassen und zu Eurem Profil zurückzukehren, befolgt diese Schritte:

Öffnet das Menü Schnelleinstellungen, indem Ihr vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wischt. Tippt auf die Benachrichtigung Euer Smartphone ist im Wartungsmodus. Drückt auf die Schaltfläche Beenden.

Das Telefon startet daraufhin neu und kehrt zu Eurem normalen Profil zurück.

Mehrere Apps zwischen Startbildschirmen verschieben

Habt Ihr das Gefühl, dass Euer aktueller Startbildschirm zu vollgestopft ist und keine Freude macht? Macht es wie Marie-Kondo und sorgt für Ordnung, indem Ihr mehrere Apps auf verschiedene Startbildschirme verschiebt:

Drückt lange auf ein App-Symbol auf dem Startbildschirm. Tippt auf die Schaltfläche Auswählen. Wählt die anderen App-Symbole aus. Zieht die mehreren Apps per Drag & Drop auf einen anderen Homescreen. Die gleichen Schritte können auch verwendet werden, um mehrere Apps zu deinstallieren, ihre Symbole zu entfernen oder sie einfach in einen neuen Ordner zu verschieben.

Tippt lange auf ein Symbol auf dem Startbildschirm und tippt auf "Auswählen". © nextpit Wählt die gewünschten Appsymbole aus. © nextpit Nehmt die Symbole per Drag and Drop mit auf einen anderen Screen. © nextpit Genauso könnt Ihr auch mehrere Apps auf einmal deinstallieren oder vom Screen entfernen. © nextpit

So viel zu diesem Leitfaden, der die unserer Meinung nach nützlichsten Funktionen von One UI, Samsungs Android-Oberfläche, vorstellt. Was haltet Ihr von diesem Artikel und den geteilten Tipps? Waren sie hilfreich für Euch? Welche anderen nützlichen oder versteckten Funktionen kennt Ihr, die in diesem Artikel noch fehlen? Erzählt mir davon in den Kommentaren!

