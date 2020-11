iPhone kaufen: Welches Modell eignet sich für wen? – Kaufberatung

Das Apple iPhone ist besonders aufgrund der Abstimmung von Software und Hardware aus einer Hand eines der beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Doch mittlerweile steigt Apple immer tiefer in einzelne Produktklassen ein; führt Einsteiger- Mittelklasse- und High-End-iPhones über das Jahr verteilt ein, was eine Marktübersicht sehr schwierig macht. In diesem Kaufberater erfahrt Ihr, welches iPhone sich für wen besonders gut eignet.

Preisübersicht: In diesem Artikel stellen wir Euch iPhones vor, die zwischen 466,90 Euro und 1.558,65 Euro kosten, wobei drei von vier iPhone-Empfehlungen unter der magischen 1.000-Euro-Grenze liegen, die kaum jemand bereit ist, zu überschreiten. Wir zeigen Euch die Vor- und Nachteile aktueller iPhone-Modelle und verraten Euch, wann sich der Kauf deutlich älterer iPhone-Modelle, wie dem iPhone 7 oder iPhone 8, überhaupt noch lohnt.

1. Günstiges iPhone kaufen: das iPhone SE 2020

iPhone SE 2. Generation – Preisübersicht

64 GB: 466,90 Euro

128 GB: 515,65 Euro

Das iPhone SE der 2. Generation ist Anfang 2020 auf dem Markt erschienen und sorgte für einen kleinen Hype. "Klein" im Sinne von groß! Denn das iPhone SE 1 (zum Test) war bereits ein voller Erfolg für Apple. Mit der SE-Reihe verbaut Apple aktuelle Technik in altbekannten Gehäusen. Das iPhone SE 2020 basiert auf dem iPhone 8, kommt aber mit neuerem Prozessor (A13 Bionic). Das iPhone SE eignet sich für Nutzer der alten Schule, die einen Home Button haben wollen, um das Smartphone schnell zu entsperren und mit dem Notch-Design der anderen iPhones nichts anfangen können. Das iPhone SE besitzt daher relativ breite Display-Ränder und kommt ohne Face ID. Das SE der 2. Generation ist aktuell das günstigste iPhone mit iOS 14 und A13 Bionic, das Apple im Shop anbietet.

Das iPhone SE (2020) ist klein und bietet solide Apple-Technik zum vergleichsweise günstigen Preis. / © AndroidPIT

Unser Fazit im Test des iPhone SE 2:

"Wer das iPhone SE als Ersatzteillager bezeichnet, hat nicht unrecht. Das Gerät kleidet sich im iPhone-8-Gewand, blickt durch die Brille des iPhone XR und verrichtet seine Arbeit mit dem Herz des iPhone 11. Apple hat tief in seiner Werkzeugkiste gekramt und ein leistungsstarkes iPhone-Mischwesen kreiert, das nicht die beste, aber die solideste iPhone-Technik zum günstigen Preis vereint. Apple spielt mit dem iPhone SE Frankenstein; mit dem Unterschied, dass man sich der Erschaffung eines Preis-Leistungs-Monsters von Anfang an bewusst war." – Julia Froolyks, NextPit

Vor- und Nachteile iPhone SE (2020) kaufen Pro Contra Kompaktes Design Akkulaufzeit Langjährige Major Updates LC-Display nicht sehr hell Homebutton-iPhone mit aktueller Technik Kein kabelloses Aufladen

2. Modernes Design zum kleinen Preis: iPhone XR

iPhone XR – Preisübersicht

64 GB: 564,40 Euro

128 GB: 613,10 Euro

Das iPhone XR aus dem Jahr 2018 war für Apple ein voller Verkaufserfolg. Es war das erste erschwinglichere iPhone im neuen Notch-Design seit der Einführung des iPhone X und gilt als eines der besten Smartphones im Bereich Einzelsensor-Kamera. Im Inneren des iPhone XR steckt Apples A12 Bionic-Prozessor mit 3 GB Arbeitsspeicher. Abstriche machen Käufer des iPhone XR im Display-Bereich: Hier verbaut Apple kein OLED-Panel, sondern das Liquid-Retina-Panel, ein LC-Display, das seinerzeit als eines der besten LC-Displays auf dem Markt galt.

Das iPhone XR bietet ein für Apple zeitgemäßes Design und kommt mit solider Ausstattung. / © AndroidPIT

Im Vergleich zum iPhone SE 2020 bekommt Ihr also einen älteren Prozessor, dafür aber ein großes Display mit Face-ID. Das iPhone XR ist somit die ideale Wahl für preisbewusste iPhone-Nutzer, die ein für Apple zeitgemäßes Design und ein größeres Display bevorzugen. Das Update auf iOS 14 ist in diesem Jahr ebenfalls auf dem zwei Jahre alten iPhone gelandet. Mindestens zwei weitere große Versionsupdates wird das iPhone XR erhalten.

Vor- und Nachteile iPhone XR kaufen Pro Contra Helles, großes Display Relativ breite Display-Ränder Günstiger Preis für moderne iPhone-Design Face-ID

3. Das kleinste iPhone mit OLED-Display: iPhone 12 mini

iPhone 12 mini – Preisübersicht

64 GB: 778,85 Euro

128 GB: 827,55 Euro

256 GB: 944,55 Euro

Das neue iPhone 12 hat es in sich: Der neue Apple A14 Bionic gilt als einer der schnellsten und effizientesten Prozessoren auf dem Smartphone-Markt. Apple verbaut den neuen Chip in allen vier neuen iPhone-12-Modellen, wobei das iPhone 12 mini hier als besonders attraktiv gilt. Apple erfindet das Rad nicht neu, sondern kehrt zu einer der erfolgreichsten Zeiten zurück, die das Unternehmen sah. Mit dem iPhone 12 mini gelingt Apple endlich wieder ein Kompakt-Smartphone, das an das iPhone 5 erinnert. Im Vergleich zum iPhone 12 machen Käufer keinerlei Abstriche. Die Dual-Kamera des 12er-Modells ist ebenso an Bord wie ein Super Retina XDR-Display (OLED) und 5G.

Das iPhone 12 mini (vorne) ist Apples kleinstes aktuelles iPhone. / © NextPit

Dafür ist das Panel nur 5,4 Zoll groß. Aluminium und Glas bringen den alten Formfaktor ins Jahr 2020 und erlauben beispielsweise kabelloses Laden mit und ohne MagSafe-Ladelösung. Im iPhone 12 steckt nämlich Apples neues MagSafe, mit dem das Apple-Handy nicht nur kabellos aufgeladen werden kann, sondern auch zahlreiches neues Zubehör ins Spiel kommt.

Vor- und Nachteile iPhone 12 mini kaufen Pro Contra Sehr kompaktes Design Könnte zu klein für große Hände sein Preis-Leistungsverhältnis Aluminium-Rahmen kratzanfällig MagSafe-kompatibel 5G in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar

4. Das iPhone mit der besten Kamera: iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max – Preisübersicht

128 GB: 1.217,50 Euro

256 GB: 1.334,45 Euro

512 GB: 1.558,65 Euro

Was für ein Klopper! Das iPhone 12 Pro Max ist das größte iPhone, das Apple je auf den Markt gebracht hat. Und obwohl es sich beim Gehäuse nur um wenige Millimeter Unterschied zum iPhone 11 Pro Max handelt, ist der Größenunterschied bemerkbar. Mit neuen (alten) flachen Kanten, dem 6,7 Zoll-OLED-Display und dem glänzenden Edelstahlrahmen, ist das iPhone 12 Pro Max ein echter Hingucker, der auffallen will. Das größte und teuerste iPhone 12 eignet sich für diejenigen unter Euch, die nicht weniger als die beste iPhone-Kamera haben möchten. Erstmals bietet das iPhone einen 5fach optischen Zoom, HDR 3 und kann dank LiDAR-Scanner auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen beeindruckende Foto-Ergebnisse kreieren. Apple verbaut drei Sensoren mit je 12 Megapixeln:

Ultraweitwinkel: ƒ/2.4 Blende

Weitwinkel: ƒ/1.6 Blende

Teleobjektiv: ƒ/2.2 Blende

Die Kamera des iPhone 12 Pro Max sorgt für eine sehr satte aber natürliche Farbwiedergabe. / © NextPit

Ein weiterer Unterschied zum 11 Pro Max stellt der verfügbaren Nachtmodus im Ultraweitwinkel dar. Mit iOS 14.3 will Apple zudem das neue Fotoformat Apple ProRAW integrieren, mit dem iPhone-Bilder im Nachgang umfangreicher überarbeitet werden können. Wie gut das funktioniert, sehen wir erst nach dem Rollout von iOS 14.3. An der Front ist die Kamera im iPhone 12 Pro und Max ebenfalls mit einem neuen Nachtmodus ausgestattet und bietet erstmals Nachtmodus-Zeitraffer.

Die Selfie-Kamera des iPhone 12 Pro Max: Hier mit Bokeh-Effekt Bühnenlicht Mono. / © NextPit

Fokus auf die Nase: Wer Hunde besitzt, weiß, wie schwierig es ist, solche Schnappschüsse zu ergattern. / © NextPit

Im Kamera-Test von DxOmark konnte das iPhone 12 Pro Max 130 Punkte erzielen und steht damit auf Platz vier der besten Smartphone-Kameras hinter dem Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra und Huawei P40 Pro. Als besonders überzeugt zeigen sich die Tester im Bereich Autofokus und Bild-Textur. Der Bokeh-Effekt sowie der Nachtmodus überzeugen die Tester nicht; gerade im Bereich Nachtmodus hat Huawei mit seinen Premium-Flaggschiffen die Nase vorn.

Vor- und Nachteile iPhone 12 Pro Max kaufen Pro Contra Helles, großes Display Preis Triple-Kamera mit 5x optischem Zoom Größe und Gewicht nicht für jeden geeignet Sehr edles Design 5G in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar

5. Gebrauchte iPhones: Refurbished iPhones günstig kaufen

Alle oben erwähnten iPhones befriedigen unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse und sind bei Apple offiziell erhältlich. Über autorisierte Dritthändler könnt Ihr natürlich ältere iPhone-Generationen kaufen. Im Vergleich zur Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) spart Ihr je nach Modell einiges ein. Noch günstiger wird's bei sogenannten Refurbished-Modellen.

So könnt Ihr bei Amazon immer wieder günstige iPhone-Schnäppchen aufspüren, die dann auch noch durch Amazons Refurbished-Garantie geschützt sind. Wir haben für Euch die beliebtesten iPhone-Modelle der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen und verraten Euch, ob sich der Kauf im Jahr 2020 überhaupt noch lohnt.

