Das Samsung Galaxy S23 wird wohl bald Android 14 mit der One UI 6 erhalten

Samsung könnte kurz vor der Veröffentlichung des One-UI-6-Updates stehen, nachdem das Unternehmen bestätigt hat, dass die Tests der letzten Beta-Version der Software diese Woche abgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass die stabile Version bereits in der nächsten Woche veröffentlicht wird – allerdings nur, wenn in der letzten Testphase keine nennenswerten Probleme auftreten.

Das Erscheinungsdatum von One UI 6 für das Samsung Galaxy S23

Das große Software-Update, das auf Android 14 basiert, befindet sich seit August in der Beta-Phase. Es hat auch mehrere Beta-Iterationen durchlaufen und befindet sich derzeit in der siebten Beta-Version. Zumindest für die diesjährigen Samsung-Modelle Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra (Test).

Wie ein Moderator einem Nutzer in einem südkoreanischen Community-Forum bestätigte, testet das Team, das für die One UI 6 Beta für das Galaxy S23 verantwortlich ist, bereits diese Woche die neueste Beta. Sie planen auch, das Beta-Programm zu beenden, wenn keine größeren Probleme entdeckt werden.

Das genaue Veröffentlichungsdatum von One UI 6 für das Galaxy S23 wurde von der Quelle zwar nicht genannt, aber es wird erwartet, dass die stabile Version in der darauffolgenden Woche – also etwa in der ersten Novemberwoche – erscheinen wird.

Weiterhin gilt dieses Szenario nur für die Galaxy-S23-Serie. Die Veröffentlichung und Verfügbarkeit der One UI 6 für andere Galaxy-Smartphones und -Tablets könnte unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel für das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test), das Galaxy Z Flip 5 (Test) und das Galaxy Tab S9 Tablet.

Was ist neu in der One UI 6?

Zu den wichtigsten Änderungen in One UI 6 gehört das neu gestaltete Quick-Panel, das mehr Wert auf ausgewählte Tools zur Barrierefreiheit legt. Außerdem gibt es umfangreichere Anpassungen auf dem Sperrbildschirm und dem Startbildschirm, sodass die Nutzer:innen die Möglichkeit haben, das Uhren-Widget neu zu positionieren und es in ein Profil oder einen Modus zu integrieren.

Änderungen in den Schnelleinstellungen der Samsung One UI 6 Beta. / © nextpit

Zu den weiteren neuen Funktionen von One UI 6 gehört eine verbesserte Sicherheitsmaßnahme über Auto Blocker. Zusätzlich gibt es jetzt einen einfacheren Zugang zu den Akkueinstellungen durch ein eigenes Dashboard und zusätzliche Metriken.

Gleichzeitig finden sich viele der Neuerungen auch in den Apps selbst. Die Galaxy First-Party-Kamera hat unter anderem ein neues Layout bekommen und bietet jetzt auch Verknüpfungen zu den Auflösungseinstellungen und neue Optionen zur Optimierung der Bildqualität. Auch in den Kalender- und Erinnerungs-Apps gibt es neue Ansichten und eine bessere Integrationen.

Alternativ könnt Ihr Euch Rubens ersten Test der One UI 6 hier ansehen, in dem die neuen Funktionen der Software ausführlich beschrieben werden. Habt Ihr auch vor, sofort auf Android 14 zu aktualisieren, sobald es verfügbar ist? Der Kommentarbereich ist eröffnet!